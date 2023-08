Prévia de apostas do UFC 292: Aljamain Sterling e Zhang Weili manterão seus títulos em Boston?

O UFC continua rolando, mas ao contrário UFC Vegas 78, o cartão desta semana é tão bom quanto as coisas. Encabeçado pela luta pelo título galo entre Aljamain Sterling e Sean O’Malleycom a luta pelo cinturão dos palhas no co-evento principal entre Zhang Weili e Amanda Lemos, UFC 292 também apresenta um par de top 15 matchups chave, dois lutador final 31 finais e o retorno do futuro membro do Hall da Fama do UFC Chris Weidman. É uma carta grande, então vamos fazer algumas apostas altas.

Como sempre, todas as probabilidades são cortesia de nossos amigos da DraftKings Sportsbook.

Apostas Diretas

Chris Weidman, +210

Eu entendo todas as razões para evitar apostar Weidman aqui. Ele tem 39 anos, está saindo de uma lesão catastrófica na perna, não luta há dois anos e não parece bem há seis (possivelmente mais, dependendo de como você se sente sobre a luta contra Kelvin Gastelum). Isso é um monte de bandeiras vermelhas. Mas é o seguinte: Brad Tavares não é exatamente um campeão mundial. Tavares tem sido um dos 15 melhores lutadores durante toda a sua carreira e, ultimamente, parece que ele está caindo. Mesmo que Weidman certamente não seja o seu melhor, ainda deve ser o suficiente para torná-lo cara ou coroa contra Tavares. Weidman é o melhor striker e o melhor grappler! Este é um grande ponto baixo para o ex-campeão dos médios.

Pedro Munhoz+164

Munhoz tem boas chances de derrotar Marlon Vera no sábado. “Chito” é inegavelmente o atacante mais dinâmico e perigoso, mas Munhoz é insanamente resistente e o lutador mais ocupado. Vera vem ganhando lutas ultimamente com grandes surtos ofensivos que danificam os adversários e contra alguém tão resistente quanto Munhoz, isso é menos provável de acontecer. Em vez disso, Munhoz vai fazer Vera trabalhar, cortar com chutes nas pernas e talvez misturar uma ou duas quedas. Esta é uma luta extremamente equilibrada, então você está obtendo valor em Munhoz com probabilidades de azarão.

Dada a durabilidade de Vera e a propensão de Munhoz para a decisão, eu normalmente sugeriria o Munhoz por decisão. Mas é apenas um +220, então não há razão para não apenas tomar a ação direta e cobrir todas as bases.

Prop Bets

Aljamain Sterling por KO/TKO/DQ ou Finalização, +110

Eu não amo isso, porque as vibrações desta semana parecem que O’Malley vai fazer algo selvagem. Mas cada pensamento racional na minha cabeça pensa que Sterling deveria vencer esta luta. Ele simplesmente tem muitas vantagens e é inteligente o suficiente para aplicá-las. O’Malley é provavelmente um lutador melhor do que os hipsters do MMA acreditam, mas esta é uma luta estilo pesadelo. Sterling vai levar quedas, e aí é uma questão de finalização ou nocaute técnico.

Zhang Weili por Submissão, +400

Os apostadores parecem pensar que Zhang vai vencer esta luta, instalando-a como favorita -310. Isso é substancial e, dadas as habilidades de finalização de Lemos, um pouco perigoso. Dito isto, Zhang parece excelente ultimamente e acho que ela está recebendo o W aqui. Lemos é uma grande atleta e lutadora perigosa, mas carece de refinamento técnico, e a última vez que Zhang lutou contra alguém que depende muito do atletismo, ela pisou em Jessica Andrade (que no ano passado pisou em Lemos). Zhang pode vencer em pé se necessário, mas ela tem sido uma lutadora comprometida ultimamente, e espero que isso continue, e como Lemos diz, uma finalização deve se apresentar. Esta é uma linha bastante ampla para um resultado muito possível.

Ian Machado Garry por KO/TKO/DQ, +100

A última vez que Machado Garry lutou, ele disse a todos que nocautearia Daniel Rodriguez com um chute na cabeça. Ele fez isso. Desta vez, Machado Garry enfrenta um cara que ele vem tentando lutar há algum tempo, e que há menos de dois meses travou uma luta nip-tuck com Phil Rowe. Neil Magny tem sido um grampo da divisão dos meio-médios por uma década, mas ele já passou do seu auge e quando ele é derrotado, ele tende a ser finalizado (oito de 10 derrotas na carreira foram por paralisação). Concedido, a maioria deles são submissões, mas isso não é realmente o saco de Garry. Se você quiser jogar com mais segurança, Garry por nocaute ou finalização está atualmente em -135.

Chris Weidman por Decisão, +500

É sempre um perigo dobrar um lutador assim, mas eu gosto dessas duas linhas. Apesar de ter sido nocauteado duas vezes nas últimas cinco lutas, Tavares é muito resistente, e com Weidman acabando com a ferrugem, uma finalização não parece tão provável. Essa luta parece que vai ser uma tentativa de luta de boxe em partes dela, e Weidman vai marcar quedas para vencer os rounds, mas não será capaz de colocar Tavares no tatame.

Aposta da Semana

Embora eu pessoalmente também tenha um “Silva Parlay” com os dois Silvas nas preliminares, isso é mais para o truque do que como uma aposta segura, e Maryna Moroz me assusta um pouco contra Karine Silva. Então, em vez disso, estamos montando o parlay mais giz que já existiu.

Zhang Weili, -310

Ficarei muito surpreso se Zhang não vencer esta. Ela é a lutadora mais técnica e melhor atleta. Supondo que ela não fique louca lá dentro, ela deve ter vantagens bem claras.

Ian Machado Garry, -520

Machado Garry é o maior favorito das apostas no card por um motivo. O estilo de luta de clinch de Magny e o volume não deveriam funcionar nem mesmo em Garry, que está empenhado em manter distância e acertar seus golpes certeiros.

Marlon Vera/Pedro Munhoz Over 1.5 Rounds, -650

Em suas 40 lutas combinadas no UFC, Vera e Munhoz passaram de 1,5 rounds 28 vezes, e em todas as 12 vezes que acertaram o under, é porque venceram. Na verdade, a última vez que um dos homens rebateu foi há três anos, quando Chito acertou Sean O’Malley no primeiro round do UFC 252. Ambos os homens são incrivelmente duráveis, esta deve ser a perna mais fácil de toda a aposta.

Acumule estas três apostas juntas para -126 probabilidades.

Foto de Josh Hedges/Zuffa LLC via Getty Images

Tiro Longo da Semana

Pedro Munhoz vence por decisão dividida ou majoritária, +900

Como mencionei acima, acho que Munhoz está sendo desvalorizado nessa luta, e realmente acho que essa linha está errada. Alguns livros tinham +450, o que parecia insano, mas também, eu entendi. Essa luta vai ser extremamente acirrada e provavelmente vai se resumir aos chutes de força de Vera contra os chutes de perna de Munhoz e golpes de volume. Quem vai vencer? Depende dos juízes e do dia da luta. Mas quando soar a buzina final, acho que vou querer segurar um bilhete de +900 em algo que pareça um cara ou coroa naquele momento.

Embrulhar

Não foi uma ótima semana na semana passada, mas não foi a pior. Teria sido bom se Hakeem Dawodu tivesse vencido essa decisão. Infelizmente. Para o próximo.

Até a próxima semana, aproveite as lutas, boa sorte e jogue com responsabilidade!

Todas as informações neste artigo são fornecidas aos leitores do MMA Fighting apenas para fins de entretenimento, notícias e diversão. É responsabilidade do leitor aprender e cumprir as leis de jogos de azar online em sua região antes de fazer apostas esportivas online.