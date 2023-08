Previsão do jogo de azar do UFC Nashville: Cory Sandhagen garantirá uma chance pelo título? Além disso, Jake Paul vs. Nate Diaz

Este sábado é grande nos esportes de combate, com UFC Nashville encabeçada por uma luta catchweight entre Cory Sandhagen e Rob Fontee a tão esperada luta de boxe entre Jake Paul e Nate Diaz em Dallas. Há muitos socos para acontecer neste fim de semana, então vamos direto para as apostas.

Como sempre, todas as probabilidades são cortesia de nossos amigos da DraftKings Sportsbook.

Apostas Diretas

Rob Fonte, +275

Cory Sandhagen está em uma ótima fase no momento, mas as chances são muito grandes para esta luta.

Sandhagen é um lutador extremamente capaz e completo, vindo de vitórias consecutivas sobre os 10 melhores, mas quando você olha para o currículo dele, algo deve se destacar: ele luta com atacantes de alto volume. Fonte é exatamente isso. O lutador do Cartel da Nova Inglaterra é um dos melhores boxeadores da categoria peso-galo e, embora esteja chegando lá há anos (36), ainda é difícil para qualquer um vencê-lo em uma luta de trocação, a menos que joguem bombas contra ele. Esse nunca foi o estilo de Sandhagen, o que significa que teremos uma luta prolongada de kickboxing, que ainda pode favorecer Sandhagen e sua diversidade de ataques, mas é muito mais próximo do que esta linha sugere. Uma prop bet Font By Decision em +550 também é intrigante, embora a maioria das pessoas não queira dobrar a ação em um lutador.

Aleksa Camur+124

Camur vem de dois anos parado e não é o melhor lutador do mundo, então isso está longe de ser garantido. Mas a questão mais importante é: Tanner Boser deve ser o favorito das apostas em relação a alguém agora? Boser venceu uma luta nas últimas cinco e recentemente fez o velho movimento lutador de cair de categoria de peso para despertar alguma coisa. Isso não funcionou exatamente para ele, já que Ion Cutelaba absolutamente derrotou “Bulldozer” em pouco mais de dois minutos. Camur é perigoso o suficiente em pé para que essa luta seja um pick’em, então há um pouco de valor no lutador de estilo forte.

Prop Bets

Jake Paul por Decisão, +300

Jake Paul não é bom no boxe… mas é melhor que Nate Diaz. Essa luta não precisa de um grande colapso para explicar porque já a vimos quatro vezes antes: Paul é jovem, atlético, poderoso e legitimamente dedicado ao boxe, e ele está enfrentando um cara com quase nenhuma experiência de boxe que está do lado errado da curva de envelhecimento. Isso não é ciência de foguetes. E obter o suporte de decisão nessas probabilidades parece insano. Quaisquer que sejam as deficiências de Diaz como lutador, a resistência nunca foi uma delas. O homem foi parado três vezes em sua carreira e uma delas foi em cortes. Paul não conseguiu tirar Anderson Silva do ringue e Silva está muito mais desbotado que Diaz. Paul vai ganhar nas cartas.

Billy Quarantillo para Vencer por KO/TKO/DQ ou Finalização, +110

Nas eliminatórias do UFC Nashville, Quarantillo enfrenta Damon Jackson em uma luta peso-pena que promete ser avassaladora. Quarantillo é uma força ofensiva cativante com um volume super alto, e isso deve ser suficiente para superar o mercurial Jackson – mas, mais importante, deve ser suficiente para terminar “Action”, já que em suas cinco derrotas na carreira, Jackson foi finalizado em todos eles.

Aposta da Semana

Tatiana Suarez-375

Suarez enfrenta a ex-campeã peso-palha Jessica Andrade na luta co-principal do UFC Nashville e parece ser uma boa para a invicta perspectiva. Andrade vem de derrotas consecutivas, incluindo uma exibição terrível contra Erin Blanchfield em 125 libras que Suarez é mais do que capaz de recriar com suas quedas e controle de topo. Esta também é a quarta luta de Andrade no ano e uma reviravolta bem rápida depois de ter sido derrotado por Yan Xiaonan em maio, então Suarez deve estar em ótima forma.

Cory Sandhagen/Rob Font em 2,5 rodadas, -215

Como mencionado acima, Sandhagen e Font terão uma longa noite no escritório no sábado. Em suas 46 lutas combinadas, os dois pesos-galos foram parados duas vezes juntos. Ambos são lutadores extremamente duráveis ​​e técnicos, e este vai ver as rodadas do campeonato, se não os placares.

Acumule essas duas apostas juntas para -118 chances.

Tiro Longo da Semana

Kennedy Nzechukwu para Vencer por Finalização, +900

Sou um grande fã de Nzechukwu e acho que ele é o azarão com 205 libras no momento. Simplesmente um gigantesco ser humano, Nzechukwu está começando a colocar técnica por trás de seus dons físicos, o que o torna muito perigoso, principalmente para um veterano como Dustin Jacoby. Jacoby é certamente o kickboxer mais estabelecido e técnico, mas como vimos em maio contra Devin Clark, Nzechukwu é perigoso em qualquer posição e começando a aprender as finalizações. Acho que vemos um foco de luta de Nzechukwu para tirar vantagem do wrestling sem brilho e do jogo de chão de Jacoby, e uma vez no tatame, os longos braços de Nzechukwu podem se esgueirar para estrangulamentos do nada.

Embrulhar

Grande semana na semana passada e nós certamente amamos isso. Esta semana é um confronto duplo de combate, então vamos tentar manter as coisas rolando.

Até a próxima semana, aproveite as lutas, boa sorte e jogue com responsabilidade!

