Previsão do tempo é de RISCO para POPULAÇÃO; entenda o porquê

O território está em estado de alerta devido à baixa taxa de umidade relativa do ar em distintas localidades do Brasil. Essa previsão do tempo tem como resultado da influência da vasta massa de ar seco nos próximos dias. A ausência de precipitação e as temperaturas atípicas para esta estação são especialmente percebidas em áreas centrais.

Prevê-se chuva para a região Sul, que é onde a frente fria vem avançando através do litoral do Rio Grande do Sul, com aumento de nebulosidade e a chance de pancada de chuva nas diversas localidades do estado. Assim, enquanto isso, a previsão do tempo diz que o ar quente prevalece sobre o país, aumentando as temperaturas além da média no centro-sul do território.

Isto significa que as projeções meteorológicas mostram que a Região Sul receberá precipitações em certas áreas. No entanto, nas outras regiões, prevalecerá o clima ensolarado e seco, sem chances de chuva.

Baixa umidade é preocupante

Em algumas localidades, a umidade relativa do ar pode diminuir significativamente, chegando a um nível crítico, inferior a 12%. Isso preocupa especialmente a umidade nas regiões sul do Mato Grosso, no norte do Mato Grosso do Sul, bem como em todo o Goiás, exceto pelas áreas norte e leste do estado. Algumas partes do Paraná, Minas Gerais e São Paulo também precisam ficar alertas.

Com tal cenário, incêndios e problemas de saúde poderão ser observados daqui para frente. É comum ocorrer ressecamento de mucosas, irritação ocular, sangramento nasal, cansaço e dores de cabeça.

Como se precaver

Aqui estão algumas sugestões de como tratar a baixa umidade:

Beber bastante água durante o dia, mesmo que não sinta sede. Se hidratar auxilia na manutenção da umidade das mucosas úmidas, ajudando na prevenção de infecções respiratórias;

Evitar praticar exercícios físicos fora de casa nos horários mais quentes, como de 10h até 17h, que é quando a umidade do ar geralmente se torna mais baixa. Faça atividades em ambientes com ar-condicionado ou ventilados;

Umidificar o ambiente utilizando vaporizadores, toalhas umedecidas, umidificadores ou balde de água. Isso auxilia na umidade do ar, evitando o ressecamento de vias respiratórias;

Utilize soro fisiológico a fim de limpar narinas e olhos. Isso previne o ressecamento, assim como a irritação das regiões, o que pode facilitar que agentes infecciosos entrem;

Aplicar hidratante corporal e labial para evitar que haja ressecamento na pele. É recomendável utilizar produtos sem perfume ou álcool, que tendem a causar irritações ou alergias;

Manter a alimentação saudável, com legumes, frutas e verduras. Tais alimentos contêm minerais e vitaminas que fortalecem seu sistema imunológico e auxiliam no combate a doenças.



Previsão do tempo com chuvas intensas e tempestades

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois alertas na coloração amarela, indicando risco potencial, nesta manhã de segunda-feira (07). Conforme o prognóstico climático, existem ameaças iminentes de prejuízos ocasionados por tempestades e precipitações intensas.

O alerta por tempestade é aplicado à metade meridional do Rio Grande do Sul. Isso abrange o bioma pampa e a região fronteiriça entre o Brasil e o Uruguai. Conforme a projeção, está prevista uma acumulação pluviométrica de até 50 milímetros (mm) no intervalo das 20 horas de domingo (06), às 10 horas de hoje. Adicionalmente, há a possibilidade de chuva de granizo e ventos vigorosos, com rajadas que podem chegar a 60 quilômetros por hora.

O Inmet destaca que o setor agropecuário nessa extensão gaúcha corre o risco de sofrer prejuízos decorrentes da tempestade mencionada na previsão do tempo. O órgão, vinculado ao Ministério da Agricultura e Pecuária, ressalta que “danos em plantações” estão entre os riscos potenciais relacionados às condições climáticas adversas.

Outros problemas como o baixo risco de interrupção do fornecimento de energia elétrica, a queda de ramos de árvores e a ocorrência de inundações também são considerados possíveis devido à tempestade prevista pelo Inmet para a manhã desta segunda-feira.

Diante dessa situação, o Inmet compartilha três orientações para aqueles que estejam na área afetada pela tempestade:

Evitar se abrigar sob árvores;

Não estacionar próximo a placas de publicidade ou torres de transmissão;

Evitar o uso de dispositivos eletrônicos conectados à tomada.