previsão do tempo indica sol e calor em diversas regiões

O Brasil vai ter um fim de semana de contrastes no tempo. Enquanto uma frente fria vai deixar o Sul e o Sudeste gelados e com nevoeiro, o Norte e o Nordeste vão continuar com sol e calor de rachar. Veja como vai ficar o tempo em cada região, neste final de semana, dias 4, 5 e 6 de agosto de 2023.

Região Sul

A região Sul vai ser a mais castigada pela frente fria que vem do Uruguai. Na sexta-feira (4), existe previsão de muitas nuvens em grande parte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e no Paraná. Desse modo, a temperatura vai despencar, podendo ficar abaixo de 11 °C em algumas áreas.

Enquanto, no sábado (5), há a previsão de muitas nuvens e nevoeiros, principalmente no litoral de Santa Catarina e Paraná. Dessa forma, o frio não dá trégua, com mínimas entre 11 °C e 16 °C na maior parcela do setor sul.

No domingo (6), a frente fria se afasta, mas ainda deixa muitas nuvens. Desse modo, no litoral do Rio Grande do Sul, e o sol aparece entre nuvens nas demais áreas, mas a sensação será de frio.

Região Sudeste

A região Sudeste também vai sentir os efeitos da frente fria, mas de maneira mais leve. Na sexta-feira (4), muitas nuvens se formam no litoral de São Paulo e Rio de Janeiro, e nas outras regiões a previsão é de sol com algumas nuvens.

A temperatura cai um pouco nessas áreas, mas ainda fica acima dos 13 °C. Porém, no sábado (5), as nuvens ficam mais carregadas no litoral de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Nestas áreas há previsão de névoa úmida.

O sol aparece entre nuvens nas demais áreas, com temperatura máxima entre 26 ºC. No domingo (6), a frente fria se afasta, deixando o sol aparecer em meio a poucas nuvens em toda a região sudeste. Dessa maneira, o sol predomina nas demais áreas, com temperatura em elevação.



Região Centro-Oeste

A região Centro-Oeste vai ter um fim de semana com tempo ensolarado e quente na maior parte das áreas. Na sexta-feira (4), o sol brilha forte no Mato Grosso do Sul, no Mato Grosso, em Goiás e no Distrito Federal, sem previsão de chuva. A temperatura máxima pode chegar aos 35 °C em algumas cidades.

No sábado (5), a situação se mantém, com tempo seco e calor. Então, a umidade relativa do ar pode ficar abaixo dos 20% em algumas áreas. No domingo (6), o tempo continua ensolarado e quente, com temperatura atingindo a máxima de 29 oC na maioria dos estados da região Centro-Oeste.

Região Nordeste

A região Nordeste vai ter um fim de semana com tempo seco e quente na maior parte das áreas. Na sexta-feira (4), o sol brilha com muitas nuvens nos estados do Maranhão, no Piauí, no Ceará, no Rio Grande do Norte, na Paraíba, em Pernambuco, em Alagoas, em Sergipe e na Bahia, sem previsão de chuva.

A temperatura máxima pode ultrapassar os 36 °C em algumas cidades. No sábado (5), a situação se mantém, com tempo seco e calor. Enquanto no interior dos estados e no litoral, as nuvens aumentam, dando possibilidades de chuvas isoladas. Portanto, a umidade relativa do ar pode ficar abaixo dos 20% em algumas áreas.

No domingo (6), a situação se mantém a mesma de sábado, com muitas nuvens e probabilidade de chuvas a qualquer hora, mas de forma isolada, no litoral. Assim, nas demais áreas, o tempo continua ensolarado e quente.

Região Norte

A região Norte vai ter um fim de semana com tempo nublado e chuvoso e quente na maior parte das áreas. Na sexta-feira (4), o sol brilha forte em todo o Tocantins, no Pará, Amapá e no Acre. Já em Roraima e norte do Amazonas, a previsão é de chuvas intensas. Logo, a temperatura máxima pode chegar aos 38 °C em algumas cidades.

No sábado (5), a situação se mantém, com tempo seco e calor. A umidade relativa do ar pode ficar abaixo dos 20% em algumas áreas. No domingo (6), há uma pequena chance de chuva fraca e isolada no norte do Pará, no Amapá, norte de Roraima e oeste de Amazonas, por causa da influência de ventos úmidos que sopram do oceano.

Nas demais áreas, a previsão é de que o tempo continue ensolarado e quente. A recomendação é ficar atento às mudanças do tempo e se proteger do frio, do calor, da chuva ou da seca, conforme a região onde mora ou visita. Mas, a previsão é de tempo bom na maioria dos estados brasileiros.

De qualquer forma, vale a pena se proteger do sol. Para isso, use protetor solar ou quaisquer artifícios que ajudam a se proteger. Se chover, não esqueça do guarda-chuva.