Previsão do tempo para o Brasil na semana de 28 de agosto a 01 de setembro de 2023

Região Sul

A região Sul terá uma semana de chuvas isoladas na maior parte da região. Especial atenção para o norte do Rio Grande do Sul, oeste de Santa Catarina e sudoeste do Paraná, onde ocorrem mais eventos de Jato de Baixos Níveis, contribuindo para nuvens carregadas. As temperaturas variam de 8°C a 26°C.

Na segunda-feira (28/08), o tempo será instável na região Sul, com chuva em alguns pontos. Na terça-feira (29/08), haverá sol entre nuvens. Quarta-feira (30/08) terá sol e tempo firme na maior parte da região, exceto no norte do Rio Grande do Sul, com possibilidade de chuva fraca.

Na quinta-feira (31/08), haverá sol e calor na maior parte da região, com aumento de nebulosidade no oeste. Já na sexta-feira (01/09), a região Sul terá novamente tempo instável, com chuva em alguns pontos.

Região Sudeste

Na região Sudeste, a semana seca e quente predominará na maior parte, exceto pelo litoral de São Paulo e do Rio de Janeiro. Nestas áreas litorâneas, há chance de chuvas isoladas ocasionadas por frentes frias. As temperaturas variam entre 12°C e 36°C, atingindo máximas superiores a 40°C no interior de Minas Gerais e do Espírito Santo.



Na segunda-feira (28/08), o clima será de sol e calor na maior parte da região Sudeste. Contudo, é esperado um aumento da nebulosidade no fim do dia no litoral paulista e fluminense. Já na terça-feira (29/08), haverá sol entre nuvens, além de chuvas passageiras no litoral paulista e fluminense. O restante da região terá clima seco e quente.

Quanto a quarta-feira (30/08), quinta-feira (31/08) e sexta-feira (01/09), preveem-se dias ensolarados e quentes na maior parte da região. Haverá redução da nebulosidade no litoral paulista e fluminense, enquanto o restante da região permanecerá com tempo seco e quente.

Região Centro-Oeste

Na região Centro-Oeste, está prevista uma semana de tempo seco e quente, predominando na maior parte da região. Esse quadro trará consigo baixa umidade relativa do ar, o que aumentará o risco de incêndios florestais. As temperaturas oscilarão entre 18°C e 40°C, alcançando máximas superiores a 42°C no norte de Mato Grosso e no sul de Goiás.

Começando pela segunda-feira (28/08), a região Centro-Oeste vivenciará um dia ensolarado e quente, porém com umidade do ar extremamente reduzida e, consequentemente, com um risco acentuado de incêndios florestais. Na terça-feira (29/08), o cenário mudará, com a presença de muitas nuvens e a ocorrência de pancadas de chuvas isoladas e temporais na região.

Já na quarta-feira (30/08), a situação será bastante semelhante à da terça-feira, embora sem chances significativas de temporais isolados. A quinta-feira (31/08), por sua vez, terá chuvas intensas e temporais isolados, abrangendo praticamente todos os estados da região. Ao chegar na sexta-feira (01/09), a região vivenciará chuvas isoladas, mas com períodos de sol entre as nuvens em outras áreas.

Região Nordeste

Na região Nordeste, está prevista uma semana de condições climáticas distintas. Ao longo da costa leste, o tempo será com nuvens e chuvoso, trazendo consigo a possibilidade de alagamentos e deslizamentos em áreas de risco. As temperaturas variarão entre 16°C e 30°C, com uma sensação térmica mais elevada devido à umidade. Por outro lado, no interior da região, prevalecerá um clima seco e quente, com temperaturas variando entre 20°C e 38°C.

Na segunda-feira (28/08), o tempo na costa leste do Nordeste será marcado por céu nublado e chuvas, enquanto no interior, um clima seco e quente prevalecerá, caracterizado por baixa umidade do ar. Já na terça-feira (29/08), as condições se repetirão, com tempo nublado e chuvoso na costa leste e clima seco e quente no interior, mantendo a umidade do ar em níveis reduzidos.

Na quarta-feira (30/08), haverá um céu com algumas nuvens, porém o sol predominará durante a maior parte do dia. Novamente, o interior da região terá um clima seco e quente, acompanhado de baixa umidade do ar. Ao chegar na quinta-feira (31/08), o tempo estará predominantemente nublado, enquanto o interior continuará com clima seco e quente, mantendo a umidade do ar em patamares baixos.

Para a sexta-feira (01/09), a previsão aponta para um cenário de tempo nublado e chuvoso ao longo da costa leste do Nordeste. Paralelamente, no interior da região, persistirá o clima seco e quente, com umidade do ar em níveis baixos.

Região Norte

Por fim, na região Norte, a previsão é de uma semana caracterizada por tempo nublado e chuvoso no noroeste da região, com a possibilidade de trovoadas e ventos fortes em algumas áreas. As temperaturas apresentarão variação entre 22°C e 34°C, com uma sensação térmica mais elevada devido à presença de umidade. Para o restante da região, é esperado um padrão de tempo que varia de parcialmente nublado a claro, com ocorrência de chuvas isoladas. As temperaturas nesses locais variarão entre 24°C e 40°C.

Na segunda-feira (28/08), o noroeste da região Norte experimentará um dia caracterizado por tempo nublado e chuvoso. Por outro lado, nas demais áreas, o clima será parcialmente nublado a claro, com chuvas isoladas. Os dias subsequentes seguirão uma previsão semelhante à da segunda-feira.