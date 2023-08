Previsão do Tempo para próximos 15 dias acaba de sair

A previsão do tempo para próximos 15 dias foi liberada pelo Instituto Nacional de Meteorologia, o Inmet, e informa o que você pode esperar de 7 a 22 de agosto, de acordo com a região em que mora.

O Inmet libera regularmente os informativos para que possa acompanhar quais serão as condições meteorológicas em sua região. Assim, em áreas centrais e interior da região nordeste, o tempo seco, a baixa umidade e as altas temperaturas vão predominar durante esse período.

Já os maiores acumulados de 7 a 22 de agosto estão previstos para o noroeste do país, bem como, algumas áreas da região sul. Portanto, se deseja saber mais o que a previsão do tempo para próximos 15 dias diz, confira a seguir.

Previsão do tempo para próximos 15 dias: De 7 a 14 de agosto

Como a previsão visa um período de duas semanas e as condições climáticas podem variar muito entre elas, vamos trabalhar em fases distintas. Então, veja a seguir o que o Inmet prevê para a primeira semana de acordo com as regiões do país.

Na região norte é previsto volumes de chuva acima de 30 milímetros no leste da região, mas que podem ultrapassar os 50 mm em alguns pontos. Por exemplo, o noroeste do Amazonas e o Acre. Já nas demais áreas, como Tocantins, Pará e Rondônia a predominância será o tempo seco.

A previsão do tempo para próximos 15 dias na região nordeste aponta que podem ocorrer baixos acumulados de chuva, mas que não devem passar dos 30 mm, em especial, no litoral sul da Bahia. Porém, nas demais áreas espera-se tempo quente e seco durante a semana.

Região Centro-Oeste e Sudeste

Seguindo com a previsão para a primeira semana do mês, nota-se uma persistência de massa de ar quente e seco em toda a região. Com isso, o tempo permanecerá estável e não há registro de chuvas.

Destacamos ainda que podem ser registrados valores mais baixos de umidade do ar, chegando a números menores que 20%, em especial, no Distrito Federal, Goiás e Mato Grosso.



Já no litoral da região sudeste, há uma previsão de aumento da nebulosidade e a possibilidade de baixos acumulados de chuva. Isso se dá pela atuação de uma frente fria no oceano.

Região sul e a previsão do tempo para próximos 15 dias

Terminando a previsão para os primeiros sete dias, nota-se na região sul a atuação de uma frente fria, logo no início da semana. Em seguida, haverá a persistência de áreas de instabilidade após a passagem do sistema frontal, que podem causar chuvas acima dos 30 mm no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina.

Espera-se que os volumes sejam ainda maiores em regiões do norte do Rio Grande do Sul. Portanto, ultrapassando os 80 mm. Em contrapartida, no sul do Paraná devem ocorrer volumes de chuvas baixos e no extremo norte do estado a previsão é de tempo seco e sem chuvas.

Previsão do tempo para próximos 15 dias: de 15 a 22 de agosto

Para finalizar a previsão do tempo para próximos 15 dias, veja o que está previsto para cada região entre os dias 15 a 22 de agosto.

Começando com a região norte, a previsão é de acumulados de chuva, que podem ultrapassar os 50 mm no noroeste do Amazonas e também no oeste de Roraima. Além disso, nas áreas do leste da região podem ocorrer volumes baixos de chuva e nas demais não há previsão de chuva.

No Nordeste a previsão indica acumulados de chuva menores que 20 mm para as áreas do litoral de toda a costa leste. Aliás, no Matopiba, que é a junção do Maranhão, Bahia, Tocantins e Piauí, bem como, no norte e interior espera-se tempo seco no período.

Região Centro-Oeste, Sudeste e Sul

As três últimas previsão do tempo para próximos 15 dias são das regiões centro-oeste, sudeste e sul. Então, a princípio, temos a previsão de tempo seco durante toda a semana, exceto em algumas áreas do Rio de Janeiro e Espiríto Santo, que podem ter chuvas acima de 20 mm. Já no noroeste do Mato Grosso também pode ter incidência de chuva, mas abaixo de 20 mm.

Por fim, na região sul há a previsão de acumulados de chuva maiores que 30 mm em grande parte de toda a região. Aliás, podem ultrapassar os 70 mm nas áreas leste de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Já nas áreas do sudoeste do RS e no extremo norte do Paraná, o volume deve ser inferior a 20 mm.