Previsões do UFC 292 – Luta de MMA

Aljamain Sterling está na encruzilhada.

Pela própria admissão de Sterling, sábado deve marcar o fim de seu reinado de dois anos no campeonato, enquanto ele defende seu título galo contra Sean O’Malley no evento principal do UFC 292. Sua expectativa é que ele derrote O’Malley e suba de divisão para desafiar imediatamente o campeão dos penas Alexander Volkanovski, enquanto desocupa o título para que seu amigo íntimo Merab Dvalishvili possa finalmente lutar por ele.

O’Malley pode ter algo a dizer sobre este plano limpo e organizado, especialmente porque ele está tão perto de atingir sua própria marca. Desde que se anunciou ao mundo há seis anos com um espetacular nocaute com chute giratório na Dana WhiteSérie Contender“Sugar” conquistou muitos seguidores e está prestes a ascender a outro nível de estrelato se destronar Sterling.

Esses tipos de momentos de tomada de rei não acontecem com frequência. Será que O’Malley aproveitará a maior oportunidade de sua carreira ou será apenas mais um número na inegável e memorável sequência de campeonatos de Sterling? Ou Sterling sairá com as notas mais altas se este for realmente o canto do cisne do peso-galo antes de ir à caça do campeão peso-pena Alexander Volkanovski?

Falando em campeonatos, Zhang Weili embarca em seu segundo depois de derrotar Carla Esparza há nove meses. Ela parece uma lutadora pronta para juntar meia dúzia de defesas, mas ela tem que superar a possível spoiler Amanda Lemos e então se preocupar com Yan Xiaonan e Tatiana Suarez esperando nos bastidores.

Em outra ação do card principal, o invicto peso meio-médio Ian Machado Garry enfrenta o líder da divisão em vitórias Neil Magny, Da’Mon Blackshear luta pela segunda vez em uma semana ao substituir Cody Garbrandt na luta contra Mario Bautista, e Marlon Vera luta Pedro Munhoz em confronto entre os veteranos peso-galo.

O que: UFC 292

Onde: TD Garden em Boston

Quando: Sábado, 18 de agosto. O card começa com três lutas preliminares no ESPN+ às 18h30 ET, com cobertura contínua do card preliminar de quatro lutas na ABC, ESPN e ESPN+ começando às 20h ET. O card principal de cinco lutas começa às 22h ET e está disponível exclusivamente no pay-per-view ESPN+.

(Os números entre parênteses indicam estar em Ranking Global do MMA Fighting)

Aljamain Sterling (1) contra Sean O’Malley (3)

Eu queria ver Aljamain Sterling x Sean O’Malley desde que O’Malley conseguiu a vitória sobre Petr Yan e desde que essa luta foi realmente anunciada, tenho lutado para me convencer de que O’Malley pode encontrar uma maneira de superar a luta de Sterling. É hora de simplesmente aceitar que não há solução.

Enquanto O’Malley conseguir manter essa luta em pé, ele é uma ameaça para vencer os rounds ou nocautear Sterling. Se ele não conseguir mantê-lo de pé, ele tem quase zero chance de ganhar e provavelmente está sendo generoso. Por mais que eu tenha certeza que O’Malley e sua equipe se dedicaram ao jogo de chão, não há como superar a excelente técnica de Sterling, fruto de uma vida inteira de experiência em wrestling e jiu-jitsu.

Por mais divertido que seja ver um lutador popular fazer jus ao hype e por mais que seja meio chato para um campeão deixar uma divisão sem perder o cinturão, estou esperando que esse cenário aconteça. Quando Sterling não está levando O’Malley para o tatame, ele o prende contra a cerca e constantemente ameaça pegar suas costas. Eventualmente, ele vai conseguir e afundar em um estrangulamento final da luta.

Vejo você em 145, Aljo.

Escolha: libras esterlinas

Zhang Weili (1) vs. Amanda Lemos (6)

Agora essa luta pelo cinturão eu não tenho tanta certeza.

Amanda Lemos bate forte e se há um problema que tive com Zhang Weili é que ela não é exatamente Jon Jones ou Khabib Nurmagomedov quando se trata de evitar danos. Nós a vimos levar um chute na cabeça de Rose Namajunas e brigar na cabine telefônica com Joanna Jedrzejczyk. Se ela quiser apenas ficar de pé e negociar com Lemos, não seria surpreendente ver Zhang cair e terminar.

Estou escolhendo a campeã porque estou apostando nela no auge da sua forma, tendo passado por aquelas batalhas com a melhor competição peso-palha que ela poderia enfrentar até este ponto de sua carreira. Ela é talvez a mulher fisicamente mais forte da divisão (é ela ou Tatiana Suarez), ela é versátil ofensivamente e tem experiência em grandes jogos. Mais uma vez, ela pode ser pega, mas tem muitas maneiras de mudar a aparência dessa luta. Não tenho certeza se podemos dizer o mesmo sobre Lemos.

Procure Zhang e Lemos em um primeiro round competitivo, com Zhang reunindo dados para que ela possa encontrar uma abertura para derrubar Lemos no Round 2 e eliminá-la.

Escolha: Zhang

Ian Machado Garry x Neil Magny

As coisas funcionaram bem para Ian Machado Garry aqui, já que ele pediu uma luta com um Magny já marcado após derrotar Daniel Rodriguez e de alguma forma conseguiu a luta que queria com Geoff Neal no card de sábado. Não vamos esquecer que Magny venceu Neal de forma convincente quando eles lutaram alguns anos atrás, então Magny é o melhor de dois Nea/ils.

Com esse absurdo fora do caminho, Magny é outro azarão que eu meio que gosto (esta é uma carta difícil de prever!). Ele é bom em não ser dominado em pé fora de algumas exceções e como o próprio Machado Garry apontou, Magny é um grinder com muito tempo no octógono em seu currículo. Ele pode tornar as coisas desconfortáveis ​​para Machado Garry com pressa.

Eu gosto que Machado Garry tenha sido testado. Sua corrida no UFC não foi apenas uma coleção de nocautes no primeiro round, ele teve que se esforçar um pouco para manter seu cartel de invencibilidade intacto. Sua trocação é legítima e, aos 25 anos, ainda em desenvolvimento. Acrescente o fato de que Magny está levando essa luta em cima da hora e essa é outra vantagem para Machado Garry.

Ele pediu competição acirrada e vai conseguir, mas Machado Garry já tem ferramentas suficientes para vencer Magny na decisão.

Escolha: Machado Garry

Da’Mon Blackshear vs. Da’Mon Blackshear Mário Bautista

Seria super divertido se Da’Mon Blackshear fizesse isso, certo?

Na semana passada, ele marcou seu nome nos livros de história com apenas a terceira finalização twister no UFC; esta semana, ele pode estabelecer um recorde com duas vitórias em sete dias se vencer Mario Bautista. As probabilidades estão contra ele. Blackshear não está apenas entrando em cima da hora contra qualquer peso galo, ele está entrando lá com um candidato em ascensão que finalizou seus últimos três oponentes dentro de uma rodada.

Independentemente de quem vença, espero me divertir de qualquer maneira assistindo esses dois se enfrentarem em pé antes de inevitavelmente terminar no chão, onde devemos ser brindados com algumas disputas divertidas. E sabe de uma coisa? Acho que Blackshear o pegou em uma finalização. Nenhum colapso de Jack Slack para este, apenas sentindo.

Chame isso de viés recente, chame de ser intimidado pelo entusiasmo de Blackshear, mas sinto o caos e Blackshear se tornando a resposta para uma pergunta trivial do MMA.

Escolha: Blackshear

Marlon Vera (9) vs. Marlon Vera (9) Pedro Munhoz

Marlon Vera não pegou uma luta fácil depois de uma derrota decepcionante para Cory Sandhagen. Então, novamente, o que mais pensou que “Chito” já colocou em matchmaking é em quanto tempo eles podem enviar o contrato para sua próxima luta.

Se Vera vence Pedro Munhoz, ele vence um lutador mais velho que recentemente quebrou uma sequência de três lutas sem vencer; se ele perder, ele acabará em uma seqüência de derrotas e essa é uma possibilidade distinta. Munhoz ainda não foi eliminado em 29 lutas profissionais (incluindo 19 no UFC, um recorde promocional de 135 libras) e, por mais prolífica finalizadora que Vera seja, não acho que veremos isso acontecer pela primeira vez no sábado.

Isso deixa esses dois lutando por 15 minutos (lembre-se de que Vera também nunca foi finalizada). Se se trata de quem pode causar mais danos, você precisa confiar em Vera. Por outro lado, Munhoz trabalhou e enganou muitos rebatedores pesados, então ele não será um alvo fácil quando Vera começar a caçar talentos. Este é um assunto complicado.

A agressividade e os golpes mais pesados ​​de Vera devem garantir uma vitória por decisão aqui, uma escolha que faço com pouca confiança.

Escolha: vera

Preliminares

Chris Weidman derrotou. Brad Tavares

Gregory Rodrigues def. Denis Tiuliulin

Kurt Holobaugh derrotou. Austin Hubbard

Brad Katona derrotou. Cody Gibson

André Petroski def. Gerald Meerschaert

Natália Silva def. Andrea Lee

Karine Silva def. Maryna Moroz