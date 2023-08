Previsões do UFC Cingapura – MMA Fighting

Max Holloway e “The Korean Zombie” estão vivenciando uma semana de luta tão emocionante quanto possível.

Para Holloway, ele enfrenta Zombie, também conhecido como Chan Sung Jung, na luta principal do UFC Cingapura, no sábado, com o coração pesado. Seu amado Havaí está sofrendo após os devastadores incêndios florestais em Maui e, em vez de estar em casa para ajudar na cura, ele está a um mundo de distância, tendo que se preocupar com uma luta na jaula que é de importância mínima, relativamente falando.

Para Jung, este pode ser o fim de uma gloriosa carreira de 16 anos que o viu participar de algumas das lutas e finalizações mais memoráveis ​​da história do MMA. Poucos lutaram contra uma lista de nomes mais impressionante do que Jung e, embora ele nunca tenha vencido o grande, as vitórias sobre nomes como Frankie Edgar e Dustin Poirier são um lembrete de que ele foi muito mais do que um concorrente com um grande recorde de todos os tempos. apelido.

Fora da luta principal, a luta de maior importância é o peso mosca entre Erin Blanchfield e Taila Santos.

Blanchfield correspondeu ao hype e muito mais depois de entrar em cena como um ás do grappling e uma futura campeã aos 19 anos. Ela teve um desempenho além de sua idade e agora parece ser a próxima a desafiar o título de 125 libras se ela conseguir passar por Santos.

A brasileira já teve sua chance de ouro e esteve tão perto de se tornar a mulher a nocautear Valentina Shevchenko no UFC 275 antes de Alexa Grasso conseguir o feito. Não vemos Santos desde aquela luta acirrada com Shevchenko há 14 meses, mas interromper o hype de Blanchfield a colocará de volta na mente dos fãs.

O que: UFC Singapura

Onde: Estádio coberto de Singapura em Kallang, Singapura

Quando: Sábado, 26 de agosto. O card preliminar de sete lutas começa às 5h ET na ESPN+, seguido por um card principal de seis lutas às 8h ET na ESPN+.

(Os números entre parênteses indicam estar em Rankings Globais do MMA Fighting)

Max Holloway (2) vs. O Zumbi Coreano (11)

Adorei que a última luta do Zumbi Coreano possa ser contra uma lenda viva, Max Holloway, um dos poucos pesos penas de renome que ainda restam para riscar de sua lista. No entanto, como quase todo mundo, não estou dando a ele muitas chances de vencer. Holloway obtém uma vitória por decisão desequilibrada (pense em 50-43) ou finaliza-o tarde. Então essa é a minha escolha.

Em vez de jogar mais terra no túmulo de Zumbi, metaforicamente falando, permita-me ser poético sobre a primeira vez que o vi lutar. Realmente, foi a primeira vez que a maioria dos fãs de MMA o viu lutar.

WEC 48, 24 de abril de 2010, Sacramento. O primeiro e único pay-per-view do WEC, encabeçado por uma luta monstruosa pelo título dos penas entre Jose Aldo e o garoto de ouro da empresa Urijah Faber, e também apresentando os futuros luminares do UFC Anthony Pettis, Chad Mendes e Demetrious Johnson (que perdeu para Brad Pickett em a eliminatória!). O veterano Zombie e do UFC, Leonard Garcia, foi encarregado da última preliminar televisionada, o que aguçaria o apetite dos telespectadores em dúvida quanto ao pagamento do card principal.

É melhor você acreditar que esses dois fizeram tudo ao seu alcance para que o fã de luta casual buscasse as informações do cartão de crédito. Uma das minhas 10 lutas favoritas de todos os tempos, Zombie se anunciou ao mundo fazendo jus ao seu nome e percorrendo tudo que Garcia jogou contra ele, ao mesmo tempo em que exibia algumas técnicas excelentes nos pés e no departamento de luta. O selvagem Garcia conquistou uma vitória por decisão dividida, como era conhecido por fazer de vez em quando, o que apenas tornou Zombie mais querido pelos fãs e tornou sua vitória por finalização twister sobre Garcia ainda mais doce.

Esse é o Zumbi que escolho lembrar, não importa o que aconteça contra Holloway. O Zumbi que ganhou um clássico instantâneo sobre Dustin Poirier. O Zumbi que deu tudo de si contra Aldo e Alexander Volkanovski. O Zumbi que estava a um segundo de vencer Yair Rodriguez. O Zumbi que precisou de apenas sete segundos para nocautear meu compatriota canadense Mark Hominick.

Se este é o fim, Zumbi, você merece o seu descanso.

Escolha: Holloway

Anthony Smith (12) x Ryan Spann (13)

Sabemos que Jung provavelmente se aposentará com uma derrota, mas será que Anthony Smith também está escrito na parede?

Todo o crédito do mundo para “Lionheart” por conquistar um dos candidatos mais improváveis ​​no final da carreira na memória recente, mas o tempo não espera por ninguém e Smith esteve em algumas guerras durante sua segunda passagem pelo UFC. A julgar pelas duas últimas derrotas, parece que eles finalmente o alcançaram, embora ele já tenha lutado para sair de crises antes. Tendo completado 35 anos recentemente, ele poderá fazer isso de novo?

Eu sei que poucos estavam gritando no UFC para reverter essa luta (Smith derrotou Ryan Spann por finalização no primeiro round em setembro de 2021), mas é um ótimo indicador para ver quanto Smith ainda resta porque ele foi ligeiramente favorecido na primeira vez e agora é um pequeno azarão para a revanche. Teoricamente, não mudou muito, com Smith ainda sendo uma ameaça para aproveitar os buracos na defesa de finalização de Spann, e Spann sendo o finalizador mais jovem e explosivo.

Vencer qualquer um neste jogo maluco é tão difícil, especialmente quando o Pai Tempo começa a entrar na conversa, então apenas usando essa lógica eu tenho que ir com Spann para a vitória (lembre-se, eu escolhi Spann da primeira vez também e veja como foi ). Eu tenho Spann, “I Actually Train Now”, cuidando para não entrar em uma briga boba novamente e conseguindo um nocaute no segundo ou terceiro round.

Francamente, se ele fizer 0-2 contra Smith, é Spann quem pode querer considerar o rumo de sua carreira.

Escolha: Spann

Giga Chikadze (12) x Alex Cáceres

Já faz muito tempo que não vemos Giga Chikadze, que já foi um candidato infalível ao título e agora perdeu na confusão depois de ficar fora de ação por quase 600 dias. Os casamenteiros encontraram o teste certo para ele em Alex Cáceres, um verdadeiro veterano em todos os sentidos da palavra e um cara difícil de eliminar.

Estou abordando o copo meio cheio para a dispensa de Chikadze e presumindo que ele passou esse tempo não apenas se recuperando dos ferimentos, mas também refrescando sua mente e corpo enquanto também se reequipava no laboratório. Ele é um grande atacante que conhece bem o tatame, então não há razão para que ele não possa voltar a subir na classificação.

Defesa de luta agarrada de Chikadze que será posta à prova por Cáceres. “Bruce Leeroy” poderia se levantar e atacar Chikadze, mas seria melhor trabalhar para derrubar este. Se Chikadze conseguir evitar a pressão inicial de Cáceres, ele começará a se afastar no segundo turno.

Esta pode não ser a declaração imediata que os fãs de Chikadze esperam, mas vejo-o vencendo por uma decisão confortável.

Escolha: Um velho

Rinya Nakamura vs. Fernie Garcia

A divisão peso galo tem outro assassino em suas fileiras.

Rinya Nakamura é o mais blue chip possível. Após uma fantástica carreira no wrestling amador, Nakamura se comprometeu totalmente com a luta profissional em 2021 e os resultados foram previsivelmente espetaculares. A sensação japonesa de 28 anos fez seu caminho para a competição do UFC parecer uma piada, que incluiu um nocaute de 33 segundos sobre Toshiomi Kazawa na final. No que diz respeito a Fernie Garcia, há uma razão pela qual Nakamura é um favorito ainda maior nas apostas do que Max Holloway.

Garcia está 0-2 desde que ganhou um contrato na Contender Series, então isso tem todos os ingredientes para uma luta de vitrine para Nakamura e embora tenhamos visto muitos prospectos altamente elogiados escorregarem em uma casca de banana nessas situações, isso não vai acontecer. ser o caso de Nakamura ainda.

Nakamura por nocaute no primeiro round.

Escolha: Nakamura

Erin Blanchfield (3) x Taila Santos (4)

OK eu vou fazer isso. Eu serei o idiota em dizer isso. Acho que Taila Santos está ganhando um liiiiiiipequeno muito crédito pela luta de Valentina Shevchenko.

Não me interpretem mal, o Santos deu ao então campeão uma corrida pelo seu dinheiro quando eles lutaram no ano passado, e eu não teria perdido o sono se os dois dos três juízes tivessem decidido que o domínio do Santos no grappling era suficiente para ganhe a luta para ela. Mas ela não venceu porque não causou nenhum dano e as pessoas precisam aceitar isso. Veremos para onde Santos vai a partir daqui, porque temo que ela possa acabar como Dominick Reyes, sendo para sempre creditada por ter ficado aquém contra um campeão aparentemente imbatível, mesmo quando seus resultados dentro da jaula começam a vacilar.

Essa queda pode começar no sábado, contra o Blanchfield, e não por culpa do Santos. Blanchfield é simplesmente muito bom. A jovem de 24 anos vem aprendendo na hora depois de entrar no MMA com a reputação de prodígio do grappling e todos os aspectos de seu jogo continuam melhorando. Além disso, ela tem aquela atitude de quem não brinca com a comida, como vimos nas últimas três finalizações sobre Jessica Andrade, Molly McCann e JJ Aldrich.

Apesar do Santos ser um ótimo grappler, se acabar sendo um duelo de força por força, vou com Blanchfield. Sempre sou cético em relação a animar jovens lutadores muito rapidamente, mas Blanchfield já provou que estou errado mais de uma vez e até que ela perca novamente, não vou jogar contra ela.

Escolha: Blanchfield

Júnior Tafa vs. Parker Porter

Ser nocauteado em pouco mais de um minuto por alguém e depois ser autuado para lutar contra seu irmão igualmente opressor seis meses depois é meio confuso, certo?

É com isso que Parker Porter está lidando em Cingapura.

Chamar Junior Tafa e Justin Tafa de mesmo lutador é muito preguiçoso, mas Junior compartilha o prodigioso poder de nocaute de seu irmão mais velho e é o mais rápido dos dois, mesmo que suas habilidades sejam compreensivelmente menos avançadas. Sábado marca a quinta luta profissional de Tafa e ele vem de uma frustrante derrota por decisão para Mohammed Usman. Esse é o tipo de revés que muda um jovem lutador, provavelmente para melhor, desde que Tafa se concentre na defesa de quedas.

Porter é um moedor, mas não é exatamente um lutador D-1, então enquanto Tafa mantiver este de pé, Porter estará em constante perigo. Os únicos resultados aqui são decisão de Porter ou nocaute de Tafa e estou inclinado para o nocaute de Tafa no primeiro round.

Escolha: Tafa

Preliminares

Waldo Cortes-Acosta derrotou. Lukasz Brzeski

Garrett Armfield derrotou Toshiomi Kazama

Chidi Njokuani derrotou. Michal Oleksiejczuk

Song Canaan derrotou. Rolando Bedoya

Billy Goff derrotou Yusaku Kinoshita

Liang Na derrotou JJ Aldrich

Seung Woo Choi derrotou. Jarno Errens