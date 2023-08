Previsões do UFC Nashville – MMA Fighting

Não olhe agora, mas podemos ter apenas um par de novos desafiantes ao título até o final deste fim de semana.

O UFC Nashville tem voado baixo sob a sombra sombria de Jake Paul x Nate Diaz, mas este não é um card descartável do UFC APEX, é uma escalação legítima com apostas reais. Isso não é algo a ser dado como certo na era do fast food de esportes de combate em que estamos vivendo.

Vamos começar com o evento principal. Não só é uma luta infalível entre dois dos melhores do peso-galo, Cory Sandhagen e Rob Font, como também pode nos dar o contendor nº 1 até 135 libras. O campeão Aljamain Sterling defende seu título contra Sean O’Malley no final deste mês e Sterling disse que pode subir para o peso-pena depois, tornando Sandhagen ou Font um forte candidato a metade de uma luta pelo título vago; isso, ou um novo desafiante para quem sair do UFC 292 com o cinturão.

A imagem é um pouco mais sombria para as co-headliners Jessica Andrade e Tatiana Suarez. A campeã peso-palha do UFC, Zhang Weili, também estará em ação no UFC 292, onde ela defende contra Amanda Lemos, mas ela aparentemente tem um desafiante à sua espera, o também astro chinês Yan Xiaonan, que recentemente superou Andrade. Acrescente o fato de que esta é a primeira luta de Suarez com 115 libras desde que voltou de uma longa dispensa por lesão, e não importa quem vença, parece que Andrade e Suarez ainda estão a uma luta de disputar o título.

Em outra ação do card principal, o veterano dos meio-pesados ​​Dustin Jacoby tenta desacelerar o inveterado Kennedy Nzechukwu, o impressionante estreante Diego Lopes dá as boas-vindas a Gavin Tucker de volta à ação em uma luta no peso-pena, Tanner Boser tem uma segunda chance de causar uma primeira impressão no meio-pesado quando ele luta contra o retorno de Aleksa Camur, e os pesos leves Ignacio Bahamondes e Ludovit Klein abrem o show.

O que: UFC Nashville

Onde: Bridgestone Arena em Nashville, Tennessee.

Quando: Sábado, 5 de agosto. O card preliminar de seis lutas começa às 18h ET na ESPN e ESPN+, seguido por um card principal de seis lutas às 21h ET na ESPN e ESPN+.

(Os números entre parênteses indicam a posição na Ranking Global de Luta de MMA)

Cory Sandhagen contra Rob Font

Cory Sandhagen teve mais sucesso contra a concorrência de primeira linha do que Rob Font, o que explica por que ele é um favorito confortável em -345 de acordo com Draft Kings, mas não acho que a diferença entre eles seja tão grande. Eu entendo porque a linha está onde está, só não necessariamente concordo com ela.

Para mim, tudo se resume a Sandhagen atingir o pico no momento certo em sua carreira e ser significativamente mais jovem que Font (Sandhagen tem 31 anos, Font tem 36). Isso é importante em uma luta de cinco rounds, especialmente uma que se espera que seja de ritmo acelerado. Sandhagen puxa o ritmo mais ao meu gosto e traz uma maldade que poucos conseguem igualar em 135 libras, incluindo Font.

Font é mais do que páreo para Sandhagen quando se trata de boxe puro. Em sua mais recente vitória, ele bateu e finalizou Adrian Yanez, alguém que considero uma das melhores mãos de todo o MMA. Então esse é um jogo que Sandhagen não vai querer jogar por muito tempo. Um pouco de mistura de artes marciais é necessário para manter Font desequilibrado, sem falar na capacidade de superá-lo, o que Sandhagen é mais do que capaz.

Sandhagen merece outra chance pelo título do peso-galo. Eu o fiz terminar Font por meio de golpes na terceira rodada para consolidar seu caso.

Escolha: Sandhagen

Jéssica Andrade x Tatiana Suarez

Sou tão fã de Jessica Andrade quanto qualquer um e estou maravilhado por ela já estar fazendo sua quarta aparição em 2023, com todas essas lutas contra adversários entre os 10 primeiros classificados. Acrescente o fato de que Andrade esteve do lado errado em algumas finalizações anteriores e é surpreendente que ela não tenha tirado mais tempo para se recuperar e se reequipar. Ela é uma competidora legítima com 115 libras ainda, então vê-la correr para essas oportunidades também é um arranhão.

Duplamente se você considerar quem ela enfrentará no sábado, a invicta Tatiana Suarez. Não é exagero dizer que Suarez já teria lutado pelo ouro do UFC e provavelmente vencido se as lesões não a tivessem mantido na prateleira durante a maior parte dos últimos quatro anos. Sua vitória sobre Montana De La Rosa no peso mosca em fevereiro passado mostrou que ela não perdeu um passo e seu retorno ao peso palha deve ser igualmente impressionante.

Andrade tem a chance do perfurador clássico, mas ela não se saiu bem contra lutadores maiores e mais poderosos. Erin Blanchfield nocauteou e Valentina Shevchenko dominou no chão. Suarez é a melhor lutadora pura de todos os três e ela não vai dar a Andrade um segundo para começar seu ataque.

Ainda não estou pronta para coroar Suarez como a indomável rainha peso-palha (Zhang Weili vai dar uma luta e tanto), mas ela vai finalizar Andrade no primeiro ou no segundo round para fazer uma declaração enfática.

Escolha: Suárez

Dustin Jacoby x Kennedy Nzechukwu

Este é um bom confronto para Dustin Jacoby com Kennedy Nzechukwu, provavelmente mais do que disposto a se envolver em uma guerra em pé com o ex-concorrente do Glory Kickboxing. Onde Jacoby terá problemas é com o tamanho e a fisicalidade de Nzechukwu. Nzechukwu traz um alcance de 83 polegadas para esta luta e se desenvolveu rapidamente desde que foi contratado da Contender Series, cinco anos atrás.

Todas as ferramentas estão lá para Nzechukwu ser um grande jogador meio-pesado, embora ele tenha falhas. Notavelmente, ele tem uma tendência a ter problemas no início das lutas, o que não é ideal em nenhuma situação, muito menos contra um atacante perigoso como Jacoby. Ele terá que ser pego por um contra-ataque de Jacoby no sábado porque, ao contrário de seus dois últimos oponentes, o mais metódico Jacoby não vai se esgotar para finalizar.

Ainda assim, o hype de Nzechukwu é muito intrigante para desistir agora, então eu gosto que ele comece melhor do que o normal antes de terminar no segundo turno.

Escolha: Nzechukwu

Diego Lopes x Gavin Tucker

Deixe-me dizer logo de cara, acho que Diego Lopes está sendo um pouco superestimado depois de uma partida animada contra Movsar Evloev. Sim, ele deu duro teste para Evloev no primeiro tempo da luta, mas não vamos esquecer que Lopes ainda perdeu. Não há vergonha em deixar a decisão para Evloev, só não quero que as pessoas confundam um esforço valente com Lopes sendo uma espécie de batedor mundial.

Dito isso, ainda o escolho aqui, porque Gavin Tucker tem muito a provar em sua primeira luta desde março de 2021. Ele teve excelentes vitórias em sua carreira no UFC, mas completou 37 anos em junho passado e esse tipo de dispensa raramente funciona bem para lutadores que buscam se manter relevantes na veloz divisão dos penas.

O Lopes tem uma vantagem de tamanho saudável também e se ele levar essa luta para o chão, ele vai atacar o Tucker. Sei que estou insistindo muito nas vantagens físicas do Lopes, mas isso vai ser um fator importante aqui, justo ou não. Procure o jovem Lopez se afirmar cedo e, em seguida, fazer uma finalização no segundo round.

Escolha: Lopes

Tanner Boser x Tanner Boser Alexa Camur

A boa notícia para Tanner Boser: sua aparição no segundo ano com 205 libras não pode ser pior do que sua estreia, certo?

Conhecido por sua evasividade no peso pesado, Boser não conseguiu escapar de nenhum dos golpes de força de Ion Cutelaba em sua nova divisão e isso lhe custou muito tempo. Isso pode ser uma falha inerente ao lidar com oponentes mais rápidos em uma categoria de peso mais leve ou pode ter sido apenas um pontinho único. Eu também argumentaria que ele cometeu um erro ao deixar um comerciante do caos como Cutelaba liderar a dança em vez de tentar vencê-lo com o soco.

Boser precisa voltar a se divertir lá, é o que estou dizendo. Ele terá essa chance contra Camur, outro oponente pouco ortodoxo que pode se aproximar de alguns ângulos malucos. Não estou esperando que este confronto produza uma competição de nível de Luta da Noite (provem que estou errado, pessoal!), Mas poderia ser memoravelmente estranho, pelo menos.

Boser por decisão.

Escolha: Moser

Ignacio Bahamondes vs. Klein jogou

O UFC Nashville tem um set preliminar sólido e qualquer uma dessas lutas (Billy Quarantillo x Damon Jackson e Kyler Phillips x Raoni Barcelos em parciular) seria uma boa abertura do card principal, mas estou feliz que Ignacio Bahamondes e Ludovit Klein foram reservados neste local. Ambos são finalizadores de luta com trocação criativa, então isso será um prazer para o que esperamos ser uma Bridgestone Arena lotada no intervalo.

Klein é um dos curingas do peso leve, um eslovaco de chute forte e defesa duvidosa. Ele quer entrar lá e derrubar, o que é uma proposta emocionante e perigosa para o Bahamondes de 25 anos. Você pode ter certeza de que ele sonha com um bônus de $ 50.000 desde que este se tornou oficial.

A vantagem vai para Bahamondes aqui, já que ele tem um alcance e uma explosão que vão torná-lo um duro de 155 libras por um longo tempo. Ele ainda busca consistência, mas isso virá com a idade e a experiência. Por enquanto, ele tem o suficiente para vencer uma batalha que agradou ao público com Klein.

Escolha: bahamondes

Kyler Phillips def. Raoni Barcelos

Carlston Harris derrotou. Jeremias Wells

Billy Quarantillo derrotou. Damon Jackson

Jake Hadley derrotou. Cody Durden

Sean Woodson derrotou. Dennis Buzukja

Assu Almabayev derrotou. Ode Osbourne