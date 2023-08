Previsões do UFC Vegas 78 – Luta de MMA

Com relação a Rafael dos Anjos e Vicente Luque, eles provavelmente vão ter que colocar um candidato a Luta do Ano para fazer deste sábado uma noite inesquecível.

O UFC Vegas 78 traz os veteranos dos Anjos, Luque e Cub Swanson no topo do card, assim como o canadense Hakeem Dawodu. Mas, fora essas duas lutas, são escolhas escassas no que diz respeito ao poder das estrelas, e isso se deve ao fato de que o card está cheio de lutadores que conquistaram o grande show por meio dos vários programas de busca de talentos do UFC.

Treze dos vinte e seis lutadores que competem esta noite no UFC APEX foram contratados por meio de Dana WhiteSérie Contender, O ultimo lutadorou Dana White: Procurando por uma briga. Aqui está a lista completa: (todos DWCS lutadores ganharam um contrato no show, salvo indicação em contrário):

E isso sem falar no quão inexperiente é esse elenco de personagens, com oito lutadores tendo menos de 10 lutas profissionais e vários outros pairando em torno dessa marca.

Todas essas pessoas têm histórias extraordinárias e seu sucesso deve ser comemorado, mas no que diz respeito à qualidade da competição, é justo que o espectador médio questione se o UFC está entregando o produto da mais alta qualidade possível (resposta: eles não estão e obrigado ao seu confortável acordo de TV e streaming com a ESPN, eles não precisam).

Como sempre, boa sorte para os homens e mulheres prestes a entrar na gaiola e espero que eles façam um show que silencie todos os críticos presos ao sofá.

O que: UFC Vegas 78

Onde: UFC APEX em Las Vegas.

Quando: Sábado, 12 de agosto. O card preliminar de sete lutas começa às 16h ET na ESPN e ESPN+, seguido por um card principal de seis lutas às 19h ET na ESPN e ESPN+.

Vicente Luque vs. Rafael dos Anjos

A idade é um fator importante a ser considerado tanto no evento principal quanto no co-principal, mas quando se trata de Vicente Luque e Rafael dos Anjos, a diferença engana.

Sim, “RDA” está faltando alguns meses para completar 39 anos e Luque está prestes a completar 32 anos. No entanto, em termos de quilometragem de luta, a diferença é menor por ter iniciado sua carreira em 2004, cerca de cinco anos antes de Luque. E enquanto as 46 lutas profissionais de dos Anjos são impressionantes, Luque cruzou o limiar de 30 lutas não muito tempo atrás.

E isso é um duro Mais de 30 lutas pelas quais Luque já passou. Mesmo quando ele foi o martelo, ele chegou perto de ser o prego em muitas ocasiões, um padrão que pode tê-lo alcançado em suas últimas duas derrotas para Geoff Neal e Belal Muhammad. Dos Anjos também teve seu quinhão de batalhas prejudiciais, mas já mostrou que pode ter um desempenho além do que consideramos ser seu auge. O mesmo não pode ser dito de Luque. Talvez seja aqui que ele mude as coisas. Talvez não.

A trocação tem que favorecer o maior Luque, que continua sendo uma ameaça constante de nocaute mesmo com sua durabilidade diminuindo. Ele também não é desleixado no chão e, embora seja improvável que seja o primeiro homem a finalizar dos Anjos, ele também não perdeu as costas. Ainda assim, procure dos Anjos para misturar sua trocação e jogo de chão tão habilmente quanto ele fez ao longo de sua carreira no Hall da Fama para evitar que Luque ganhe qualquer tipo de ritmo.

Estou escolhendo dos Anjos para enfrentar cinco rodadas tensas e vencer Luque nas cartas.

Escolha: Dos Anjos

Cub Swanson contra Hakeem Dawodu

A diferença de desgaste aqui é mais significativa, com Cub Swanson tendo começado sua carreira de lutador em 2004, quase uma década antes de Hakeem Dawodu. Também estamos falando sobre a divisão dos penas, onde a velocidade mata e a competição tem que parecer que está ficando cada vez melhor e mais jovem a cada dia para alguém como Swanson.

Você sabe o que? Eu ainda estou indo com Swanson para tirar a virada aqui.

Habilidade por habilidade, dê-me Swanson sobre um bando desses jovens artilheiros qualquer dia. Vamos ignorar aquela queda malfadada para 135 libras que ele acabou de tentar e focar no quão difícil ele sempre foi. No peso pena, ele normalmente perde apenas para os melhores dos melhores, com nomes como José Aldo, Max Holloway, Frankie Edgar, Brian Ortega e Chad Mendes colocando vermelho em seu livro, com um punhado de outros concorrentes sólidos lá também. Dawodu certamente tem talento para ser adicionado à lista, é mais uma questão de consistência com ele.

Dawodu pode acelerar o ritmo? Ele pode ser o agressor? Ele pode sair rápido e machucar Swanson e depois se recompor para o resto da luta se uma finalização no primeiro round não acontecer? Este deve ser um forte construtor de currículos para Dawodu, ele só precisa agarrar a oportunidade.

Até que eu o veja provar que pertence ao escalão superior dos pesos-pena, vou ficar com “Killer Cub”.

Escolha: Swanson

Khalil Rountree x Chris Daukaus

Agora, este é um confronto em que não consigo superar a diferença de velocidade e capacidade atlética. Chris Daukaus tomou uma decisão sábia de descer do peso pesado depois de simplesmente ser derrotado por alguns dos maiores seres humanos daquela divisão, mas ficar alinhado contra outro nocauteador pode não ser o melhor para sua saúde.

Como apontou o estimado Jed Meshew, uma vantagem que Daukaus tinha no peso pesado era que ele costumava ser mais rápido do que a oposição, o que não será o caso agora que ele vem 40 libras mais leve, especialmente contra Rountree. Dito isso, uma vantagem que ele ainda tem é que ele é um grappler de alto nível, o que ele não tinha muitos motivos para mostrar antes, pois encontrava seu toque de KO com mais frequência do que nunca.

A defesa de queda de Rountree vai e vem, então essa é complicada de entender. Às vezes, ele parece um lutador clássico de briga e expansão, outras vezes ele parece, bem, Rob Font recebendo Cory Sandhagen’d (cedo demais?). Ainda não vi Daukaus mostrar seu jiu-jitsu direito, então Rountree está seguro… provavelmente?

Eu não apostaria em Daukaus sufocando a trocação de Rountree por três rodadas. Rountree por nocaute.

Escolha: Rountree

Poliana Viana vs. Iasmin Lucindo

Iasmin Lucindo traz uma fisicalidade impressionante para a divisão de 115 libras. Isso pode explicar por que o jovem de 21 anos está indo para esta luta como o favorito sobre a mais experiente no UFC Polyana Viana, porque o peso palha é como o peso pesado, embora esteja no extremo oposto do espectro da divisão: Plus-atletismo e agressão pode levá-lo um longo caminho.

Duvido que seja o suficiente para superar o perigoso Viana, que busca incansavelmente as finalizações. O problema é que se ela não consegue finalizar, fica um pouco perdida na hora de conquistar os jurados. Todas as cinco derrotas de sua carreira ocorreram por decisão.

Por outro lado, todas as derrotas de Lucindo foram por finalização, e essa é uma área em que Viana se destaca. Lucindo tem sido particularmente suscetível a uma das especialidades de Viana, o armlock, então espere que a veterana trave seu golpe favorito para a vitória aqui.

Escolha: Viana

AJ Dobson vs. Tafon Nchukwi

Esta é a primeira de duas lutas do card principal que passaram do peso médio ao peso casado devido a um dos competidores ter perdido o peso de forma flagrante. Nesse caso, Tafon Nchukwi ganhou 3,5 libras a mais para sua luta com AJ Dobson e, embora não tenha certeza de que isso lhe dê uma vantagem significativa, também não tenho certeza se ele precisa de uma contra o completo, mas, uh , Dobson relativamente indefinido.

Olha, nenhum desses caras está perseguindo o ouro do UFC tão cedo e tudo bem. O melhor que podemos esperar como fãs é que eles ultrapassem o status de meio-pesado – Nchukwi está realmente desafiando o destino ao descer do meio-pesado – e entregar uma briga agradável. Considerando que ambos estão lutando por seus empregos, pode ser de qualquer maneira, na verdade.

Nchukwi por decisão? Seu palpite é tão bom quanto o meu.

Escolha: Chukwi

Josh Fremd vs. Jamie Pickett

Falando em melhores cenários de confrontos dos médios, estou otimista de que conseguiremos uma finalização para iniciar o card principal. E mais uma vez vou com o lutador que entrou pesado, por mais que me doa.

Isso não quer dizer que perder peso automaticamente lhe dê uma grande vantagem (Mike Chiappetta desfez esse mito há muito tempo; em suma, na maioria das vezes os infratores da pesagem que venceram já eram favoritos de qualquer maneira), em neste caso, estou mais preocupado com o recorde de 2-5 de Jamie Pickett no UFC. Não é como se Pickett estivesse indo longe com os 30 melhores lutadores ou algo assim. Quatro dessas cinco derrotas foram por nocaute ou finalização, três antes do fim do primeiro round.

Portanto, a única explicação para essa luta abrindo o card principal (não que isso importe, já que está tudo nas mesmas plataformas de qualquer maneira) é que os matchmakers estão confiantes de que não vai longe e estou inclinado a concordar.

Fremd estava em uma boa série de nocautes rápidos antes de chegar ao UFC e acho que ele pode encontrar aquela faísca em seus golpes novamente e afastar Pickett cedo.

Escolha: Estrangeiro

Preliminares

Marcus McGhee derrotou. JP Compra

Terrance McKinney derrotou. Mike Breeden

Francis Marshall derrotou. Isaac Dulgarian

Martin Buday def. Josh parisiense

Jaqueline Amorim def. Montserrat Ruiz

Da’mon Blackshear derrotou. José Johnson

Juliana Miller def. Luana Santos