Principais running backs NFL 2023 Fantasy: Quem são os melhores jogadores que você pode escolher?

Kcomeçando na quinta-feira, 7 de setembro, a temporada de 2023 da NFL começa com uma competição cativante como o Leões de Detroit enfrentar o Chefes de Kansas City.

Os fãs do Fantasy Football estão montando seus times em preparação para a próxima temporada.

Para aqueles que ainda não têm certeza sobre a escolha ideal para os melhores running backs do NFL 2023 Fantasy, aqui estão três dos jogadores com melhor classificação.

Austin Ekeler: o mestre do touchdown

Tendo emergido como uma verdadeira força de pontuação de touchdown, Carregadores de Los Angeles estrela Obrigado encontrou consistentemente a zona final, marcando impressionantes 20 touchdowns em 2021 e outros 18 em 2022.

Embora alguns gerentes da equipe Fantasy tenham previsto um declínio em sua produção de touchdowns, tais projeções se mostraram infundadas.

Seu papel versátil na estratégia ofensiva, especialmente como recebedor competente, solidifica sua posição no auge da hierarquia de running back do Fantasy Football de 2023.

Christian McCaffrey: De volta e pronto para ser um dos melhores running backs do Fantasy Football

Um jogador-chave para o São Francisco 49ers, McCaffrey não perdeu tempo em assumir um papel importante quando se juntou ao time durante o sexto jogo da temporada de 2022.

Seu desempenho se destacou significativamente entre os running backs em termos de pontos Fantasy durante as semanas 8 a 17, ostentando uma média de 19,5 pontos nos últimos 13 jogos.

No entanto, fatores como a lotada escalação ofensiva do 49ers e McCaffreyas preocupações com lesões anteriores o relegaram a uma posição logo atrás Obrigado nas classificações.

Bijan Robinson: O novato RB a ser observado

Operando sob a orientação do treinador principal Artur Smitho Falcões de Atlanta testemunhou a maior nota de corrida na NFL durante 2022, de acordo com o Pro Football Focus.

Este quadro estratégico complementa perfeitamente o conjunto de competências de Gergelim Robinsono novato que eles acabaram de recrutar em sexto lugar geral.

Ele deve se encaixar imediatamente e causar um impacto imediato.