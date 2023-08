Principais Wide Receivers NFL 2023 Fantasy Football: Por que Justin Jefferson está no topo?

A temporada de 2023 da NFL Faltam apenas alguns dias e os torcedores já estão nos estágios finais de montar seus times de Fantasy Football e selecionar os jogadores que lhes darão mais pontos a cada semana.

A nova campanha começa no dia 7 de setembro, quando o Leões de Detroit visite a Chefes de Kansas City na tão esperada abertura da temporada, momento em que os fãs do Fantasy Football deverão ter suas escolhas para as posições-chave definidas, a menos que queiram correr o risco de perder pontos valiosos.

Uma das posições mais importantes que podem lhe dar mais pontos é o wide receiver, onde o jogador mais procurado é Minnesota Vikings WRJustin Jefferson. Embora se o seu orçamento não couber, as próximas opções a serem selecionadas são Ja’Marr Chase do Cincinnati Bengals, Tyreek Hill do Miami Dolphins e Cooper Kupp do Los Angeles Rams.

Na segunda camada estão nomes como CeeDee Lamb do Dallas Cowboys, Stefon Diggs do Buffalo Bills, AJ Brown do Philadelphia Eagles, Davante Adams do Las Vegas Raiders, Garret Wilson do New York Jets e Amon-Ra St.

O site da NFL também recomenda outras opções para escolhas finais, como Rashod Bateman do Baltimore Ravens, Christian Watson do Green Bay Packers, Drake London do Atlanta Falcons e Jordan Addison do Minnesota Vikings.

Justin Jefferson em ascensão com os Vikings

Com uma temporada impressionante de 2022, Justin Jefferson acumulou 1.809 jardas e oito touchdowns para mostrar continuidade e vantagens em sua terceira campanha na NFL.

O jovem de 24 anos Graduado pela LSU tentará trazer seus talentos para ajudar os Vikings a ter sucesso na temporada de 2023, com seu título de Jogador Ofensivo do Ano da NFL e todos os ingredientes para superar Calvin Johnson Recorde de recepção de 1.964 jardas estabelecido em 2012.

O sucesso dependerá de muitos fatores, incluindo o quarterback Primos Kirk ter uma campanha inspirada, a estratégia, a linha ofensiva, mas principalmente manter-se saudável, pois o talento de Jefferson não tem limites e visa quebrar recordes, o que poderá dar muita satisfação a quem decidir investir em tê-lo em seus times de Fantasy.