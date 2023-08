Príncipe Harry e Meghan Markle instados a mostrar aos fãs um lado ‘autêntico’

CCom sua popularidade aparentemente tendo sofrido um golpe nos últimos tempos, o príncipe Harry e Meghan Markle estão sendo instados a mostrar um lado diferente de si mesmos.

especialista real Kinsey Schofield tem uma sugestão para a dupla, que ela diz ter parecido “inautêntica”.

Uma coisa que eles podem fazer é copiar o projeto apresentado pelo Kardashiansque estrelaram seu próprio show por quase duas décadas a caminho de se tornarem estrelas.

“As pessoas estão comprometidas com a novela”, Schofield disse ao podcast ‘To Di For Daily’.

Ela também falou ao The Times sobre a possível mudança do casal para o mundo dos reality shows, afirmando: “Se Harry e Meghan realmente seguissem a rota do reality show e dessem às pessoas uma visão de suas vidas, eles tirariam todo o poder. desses tablóides e paparazzi que Harry e Megan afirmam odiar.”

O que está acontecendo entre Meghan e o príncipe Harry? | VÍDEOMarca English

Meghan voltará como atriz?

Os comentários vêm depois que um especialista afirmou Meghan deve ajudar sua popularidade voltando como atriz.

Professora Pauline Maclaren disse que não ficaria surpresa se Markleque estrelou como Rachel Zane em ‘Suits’, voltou a atuar porque é “algo que ela é conhecida por ter feito e por ser muito boa”.

“Voltar aos valores centrais da marca parece fazer sentido e avançar mais como indivíduos com interesses comuns em Archewell parece fazer sentido”, disse. Maclaren disse ao The Daily Express.

Ela também sugeriu outra carreira possível para Markle.

“Pode haver surpresas de Meghan – as pessoas falaram sobre ela possivelmente desenvolvendo uma marca de estilo de vida”, acrescentou. Maclaren.