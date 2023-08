Príncipe Harry e Meghan Markle querem se dedicar à produção de filmes

Príncipe Harry e Meghan Markle queria conquistar a América com suas histórias contadas e documentário da Netflix, no entanto, um acordo imprudente com o Spotify foi uma grande decepção e esgotou seus recursos, e o casal agora quer recuperar alguma riqueza.

A forma como o ex Real O casal está fazendo isso está se ramificando na produção de filmes, com a dupla assinando um contrato com a Netflix para produzir um longa-metragem.

atormentar e Meghan pagaram mais de 3 milhões de dólares para comprar os direitos de um romance, que agora pretendem transformar em longa-metragem de produção da Netflix.

Sobre o que é a novela?

Curiosamente, o romance intitulado ‘Meet me at the Lake’ foi escrito por Carley Fortunee é ambientado em torno de um casal que se conhece na casa dos 30 anos após um trauma na infância, problemas de saúde mental e um pai morto em um acidente de carro.

Você pode, assim, ver as razões pelas quais o casal escolheria essa história em particular. É muito semelhante às vidas dolorosas que ambos viveram antes de se encontrarem em um sentido romântico.

O livro vendeu 37.000 cópias na primeira semana após o lançamento e há esperança de que seja um grande sucesso na plataforma de streaming.

Não está claro se a dupla dirigirá o filme ou assumirá um papel de supervisão, trazendo pessoal de alta qualidade para produzir o projeto e garantir que eles ganhem mais dinheiro.

Por que o príncipe Harry e Meghan Markle estão fazendo isso?

Embora não apenas interessado em riqueza, o antigo Real casal quer reconstruir sua reputação em Hollywood.

Eles querem ser estrelas da lista A e seu acordo desastroso de podcasting com o Spotify realmente prejudicou sua marca.

Para reconstruir a credibilidade, a dupla espera comandar este projeto e torná-lo um verdadeiro sucesso, algo que fará o resto de Hollywood falar e querer trabalhar com eles no futuro.