Príncipe William e Kate Middleton seguem regras rígidas na hora do jantar

EUn o que só pode ser descrito como uma questão de interesse para um número mínimo de pessoas, o Príncipe William e Kate Middleton têm algumas regras bastante rígidas quando se trata da hora do jantar em sua luxuosa casa.

Embora toda família tenha certas regras que seus filhos devem seguir, tornou-se evidente que William e Kate realmente colocam o pé no chão quando se trata da hora das refeições.

Em uma reportagem publicada pelo The Mirror, foi confirmado que o Príncipe e a Princesa de Gales não comem com os filhos durante feriados e jantares oficiais.

Um ex-chef real, Darren McGradyrevelou esta informação, deixando claro que Jorge, Charlotte e Louis todos comem separadamente dos pais em jantares oficiais ou feriados especiais.

“As três crianças não podem sentar-se com os adultos até que tenham aprendido a arte da conversa educada”, McGrady disse Bazar do harpista.

“As crianças sempre comiam no berçário até terem idade suficiente para se comportarem adequadamente à mesa de jantar.”

Equilíbrio é fundamental

Enquanto Príncipe William e Kate tiveram que trabalhar arduamente para melhorar o equilíbrio entre vida pessoal e profissional, criar três filhos pequenos e Roberto Jobson acredita que eles estão assumindo muitas responsabilidades.

“Eu acho que Kate e William estão tendo que assumir muitas responsabilidades e considerar isso, você sabe, mas eles deixaram muito claro que sua primeira prioridade é também ser pais de uma jovem família.” Jobsonautor de Our King Charles III: The Man and the Monarch, revelado em entrevista ao Daily Express.

“As crianças sempre serão uma prioridade”, continuou ele.