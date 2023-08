Prisão de Jimmy Graham, tight end do New Orleans Saints, revela preocupação médica

Vno éter Santos de Nova Orleans ponta apertada, Jimmy Graham, se viu no centro das atenções depois de ser preso na sexta-feira no sul da Califórnia sob a suspeita de estar sob a influência de uma substância controlada perto de um resort local. No entanto, a situação tomou um rumo inesperado, com a equipe agora revelando que ele passou por um episódio médico durante o incidente.

De acordo com o TMZ, a polícia encontrou Graham andando pelas ruas e tentou prender o homem de 36 anos, resultando em resistência de sua parte. Posteriormente, Graham foi levado sob custódia por suspeita de posse de substância controlada e resistência, atraso e obstrução de um policial – ambos classificados como contravenções.

Após sua detenção, Graham foi libertado e a situação continua sob investigação. Em resposta, os santos emitiram uma declaração explicando as circunstâncias:

“O tight end do New Orleans Saints, Jimmy Graham, passou por um problema médico ontem à noite, o que resultou em sua desorientação… [and] provavelmente teve uma convulsão.” A declaração descreve seu transporte para um hospital local, onde ele foi avaliado e supervisionado por profissionais médicos.

Dr. John Amós, supervisionando os cuidados de Graham, encontrou-se com ele no hospital, garantindo seu bem-estar. Liberado na manhã seguinte, Graham voltou ao time enquanto eles continuavam os preparativos para o próximo jogo contra o Carregadores de Los Angeles.

Graham quer revitalizar sua carreira

Este incidente ocorre como Graham busca revitalizar sua carreira depois de ficar de fora da temporada de 2022 após um mandato de dois anos com o ursos. Seus anos mais frutíferos foram com o Saints, onde se juntou ao quarterback Drew Breesacumulando estatísticas impressionantes, incluindo 386 recepções para 4.752 jardas e 51 touchdowns.

A jornada de Graham na NFL também incluiu passagens pelo Seahawks e Packers, mostrando suas proezas com duas seleções consecutivas do Pro Bowl em 2016 e 2017 enquanto estava em Seattle. Notavelmente, ele recentemente se reconectou com Brees durante o treino do Saints, referindo-se ao icônico sinalizador como o “GOAT” com um emoji.

O contrato atual de Graham com o Saints garante a ele $ 1,2 milhão, com um bônus de assinatura de $ 152.000. Os preparativos da equipe para o confronto de pré-temporada contra os Chargers estão em andamento, embora o jogo possa sofrer ajustes devido ao iminente furacão Hilary em direção à Califórnia. Em meio a complicações legais e um surpreendente episódio médico, a jornada de Jimmy Graham continua a cativar a atenção dentro e fora do campo.