Problemas com o time? Aprenda como trabalhar em equipe

As maiores corporações hoje atuam com sistemas de trabalho em grupo, para dinamizar as tarefas e melhorar os resultados. Por isso, aprender como trabalhar em equipe é uma das exigências que o mercado de trabalho sempre pontua durante a rotina das tarefas.

Então, se você estiver com problemas para lidar com esse modelo de trabalho, ou se ainda vai começar em um novo emprego, vamos te ajudar com isso. Afinal, separamos algumas dicas importantes para entender como se relacionar bem em equipes.

A importância de aprender como trabalhar em equipe

Antes de tudo, por conceito, o trabalho em equipe é quando duas ou mais pessoas se juntam para realizar tarefas ou processos. Dentro de uma empresa, ele possui vários pontos de importância, como:

Melhoria dos processos e divisão de tarefas;

Aumento de produtividade;

Diferentes visões levam a soluções mais elaboradas;

Colaboração para resolução de problemas;

Combinação de habilidades;

Resultados mais significativos e bem estruturados.

Portanto, existe uma grande importância para a empresa que incorpora times para trabalhar em equipe. Assim, cada indivíduo fornece suas habilidades complementares, e o conjunto da companhia se torna muito mais interessante e competente.

Benefícios de trabalhar em equipe

Além de ser extremamente importante para o andamento da rotina, trabalhar em equipe também traz diferentes tipos de benefícios para o colaborador. O desenvolvimento profissional e pessoal é um dos principais, como também:

Aceitação de diferentes opiniões e pluralidades;

Incentivo à diversidade cultural e de processos para o trabalho;

Melhoria da produtividade individual;

Criação e melhoria do senso de pertencimento;

As trocas geram um aprendizado maior;

Bom ambiente de trabalho e novos vínculos.



Porém, um dos mais importantes é complementar as habilidades do colaborador. Afinal, é praticamente impossível ser especialista em tudo, e ter times bem formados pode ajudar a tornar a empresa cada vez mais competente em sua mão de obra.

Veja 7 dicas para aprender como trabalhar em equipe

Agora você já entendeu que o trabalho em equipe é uma parte fundamental no desenvolvimento de uma empresa. Portanto, saber como desenvolver as habilidades em grupo faz toda a diferença durante a rotina de trabalho.

Porém, sabemos que essa não é uma tarefa tão simples assim, e que requer um bom desenvolvimento. Para te ajudar um pouco mais, separamos as principais 7 dicas para aprender como trabalhar em equipe e fortalecer seus times corporativos.

1.Exercite a paciência

A primeira dica importante para aprender como trabalhar em equipe é o exercício da paciência. Afinal, nem sempre tudo sairá como você planejou, ou da sua maneira de realizar as tarefas diárias. Porém, é natural aprender com novos processos e ações.

Por isso, mantenha a paciência em alta quando lidar com pessoas. Trabalhe suas frustrações e opiniões de forma otimizada. Além disso, se sentir que está com um acúmulo muito grande de emoções, espere até se acalmar para resolver os conflitos.

2.Use sempre feedbacks construtivos

Durante o planejamento de trabalho, é possível que você tenha que fazer críticas ou corrigir o trabalho de outra pessoa. Porém, é importante pensar sempre na motivação do colaborador ou parceiro de equipe, e evitar discursos que destruam o outro.

Portanto, trabalhe com feedbacks construtivos e positivos, que apontem os erros ou falta de conteúdo nos trabalhos de forma a impulsionar o outro. Assim, você evita possíveis conflitos e aumenta a melhoria das relações na equipe.

3.Entenda como extrair o melhor de cada um

Cada pessoa dentro de uma empresa possui diferentes métodos de trabalho e interação. Por isso, é preciso entender como as pessoas funcionam, e como acessar cada uma para extrair o melhor delas, na hora de aprender como trabalhar em equipe.

Por exemplo, se um funcionário não rende bem sob pressão, colocar ainda mais conteúdo sobre ele pode prejudicar, ao invés de ajudar. Então, talvez seja melhor organizar a rotina, para aumentar a produtividade e a saúde mental do colaborador.

4.Saiba bem qual seu papel – como trabalhar em equipe

Dentro de uma companhia, o ponto de conflito pode surgir através das tarefas de cada colaborador. Assim, é sempre importante que todos conheçam qual seu papel, e que ele seja respeitado dentro da cadeia de produção.

Algumas ferramentas, como Trello e Google Agenda, podem facilitar a organização dos times e tarefas de cada um. Dessa maneira, fica muito mais simples visualizar quais as atribuições de cada um, e como podem contribuir para a evolução da empresa.

5.Participe do grupo

A sua participação é super importante para entender como trabalhar em equipe. Assim, o seu papel é uma parte da engrenagem que faz com que a emprega continue funcionando. Assume seu posto de forma colaborativa, sem evitar o contato com as outras peças.

Dessa maneira, você garante que criará vínculos, e poderá melhorar ainda mais as relações de trabalho. Entendemos que nem todo mundo é obrigado a se amar dentro de uma empresa, mas as relações precisam ser priorizadas e sua participação, ativa.

6.Seja o exemplo de como trabalhar em equipe

A maioria dos grupos costuma buscar modelos e padrões de trabalho para se guiarem no exercício das funções. Por isso, se você quer extrair uma determinada atitude de seus colegas de trabalho ou colaboradores, seja o exemplo.

Afinal, não adianta cobrar um tipo de ação e entregar exatamente o oposto. Portanto, seja o tipo de mudança que você quer ver em seu time. Tanto nas ações, quanto no modo de tratar as outras pessoas, dê o exemplo de como gostaria que tudo corresse.

7.Resolva seus conflitos da forma correta

Por fim, para aprender como trabalhar em equipe, é importante entender como resolver os conflitos. Afinal, você estará lidando com pessoas, e nem todo mundo possui os mesmos tipos de valores, percepções ou maneiras de encarar problemas.

Por isso, uma das formas de manter o trabalho em equipe funcionando bem é criar mecanismos de resolução de conflitos. Seja uma dinâmica, conversa, acompanhamento ou até mesmo mediações, para manter o ambiente na empresa saudável.

Então, se você está em um ambiente corporativo e quer aprender mais dicas para se sair bem no desempenho da função, aqui é o melhor lugar. Afinal, separamos vários tipos de conteúdo para você se inspirar e descobrir soluções úteis para sua rotina.