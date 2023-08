Problemas no HOME OFFICE? Veja 8 dicas para MELHORAR o DESEMPENHO

Depois da pandemia, muitas empresas adotaram o sistema de trabalho remoto para seus colaboradores. Porém, a transição de sair modelo tradicional para o home office pode ser complicado para algumas pessoas.

Por isso, se você quiser aprender como melhorar seu desempenho no trabalho remoto, continue por aqui. Afinal, separamos algumas dicas importantes para tornar suas atividades mais simples e aumentar a produtividade.

O home office como futuro do trabalho no Brasil

Durante a pandemia, o lockdown obrigou as empresas a redefinir suas cadeias de trabalho no Brasil. Então, muitos funcionários acabaram trabalhando de casa, através da internet. Porém, mesmo com o fim do isolamento, esse sistema ainda se manteve.

Segundo um estudo da Fundação Getúlio Vargas (FGV), a indústria de transformação a prestação de serviços estão no topo dos segmentos com trabalho remoto. Assim, são mais de 40% dos trabalhadores em regime de atividades à distância nesses setores.

Hoje, as empresas entenderam que existe uma grande vantagem em utilizar esse modelo de trabalho. Porém, para quem ainda está na fase de transição, alguns aspectos podem prejudicar o desempenho, principalmente pela diferença de ambiente.

Como melhorar o desempenho no Home Office

Então, se quiser aprender como melhorar sua produtividade, é importante seguir uma rotina e criar alguns hábitos. Portanto, separamos as principais dicas de especialistas para te ajudar a entender por onde começar.

1.Invista no ambiente

Para aumentar o desempenho no trabalho remoto, a primeira dica é investir no ambiente em que irá fazer suas atividades. Afinal, é importante estar confortável para passar algumas horas em frente ao computador.

Além disso, a sensação de relaxamento e prevenção de possíveis interrupções pode ajudar muito a tornar o desempenho mais eficiente. Então, separe um local específico em sua casa para realizar suas atividades de trabalho.

Ainda, separe um local tranquilo e livre de interrupções para realizar suas atividades. Coloque todos os objetos e equipamentos necessários, evitando desfocar o tempo todo para pegar algo que faltar. Assim, você garante o conforto e atenção em suas tarefas.

2.Faça pausas regulares

Trabalhar direto em uma posição, ou digitando no teclado do computador, pode causar certo desconforto e fadiga. Então, é fundamental manter uma rotina de trabalho, mas também intercalar períodos de pausa entre os momentos de atividades.

Portanto, faça intervalos de, no mínimo, 15 minutos a cada duas horas de trabalho. Aproveite para se alongar, levantar da cadeira, beber água e se deslocar pelo espaço. Principalmente os braços, mãos e coluna, para quem faz home office no computador.

3.Tenha uma rotina saudável

Ainda, mais do que somente no trabalho, é importante garantir também que você tenha uma rotina saudável. Bons hábitos impactam direto na saúde, e por consequência, na sua produtividade também.

Então, não esqueça de ter boas noites de sono, respeitar seus horários regulares e se alimentar de forma adequada. Tudo isso também poderá impactar na maneira como você realiza seu trabalho em casa.

4.Faça atividades diversas

Ainda, outra dica fundamental é manter suas atividades diversas enquanto trabalha em casa. Assim, não foque somente em um tipo de tarefa (por exemplo, trabalhar o dia inteiro, sem descanso).

Dessa maneira, é importante variar suas atividades para não colocar o cérebro no “modo automático”. Por isso, aproveite alguns momentos de leitura, assistir um pouco de televisão, ouvir música, ou outros tipos de lazer que você goste.

5.Trate o home office como trabalho

Uma dica importante para melhorar a produtividade é encarar o home office realmente como trabalho. Afinal, é difícil não relacionar sua casa com a tranquilidade e o relaxamento que o lar fornece. Um dos maiores desafios desse modelo de trabalho é o conforto.

Então, confundir isso pode trazer problemas de procrastinação e produtividade. Portanto, mantenha sempre em mente que mesmo estando em casa, as tarefas continuam sendo parte do seu trabalho e exigem a atenção necessária.

Se precisar de um incentivo maior, aja como se realmente estivesse indo até o trabalho. Use roupas apropriadas, se vista como se estivesse no ambiente real. Além disso, pode criar um ambiente simulado dentro de casa para ajudar na transição.

6.Não exagere

Então, outra dica importante para manter seu trabalho no home office produtivo é não exagerar. Como você não possui um relógio de ponto, ou o trajeto do serviço para casa, é fácil perder a noção de tempo e acabar trabalhando demais.

Portanto, lembre sempre de respeitar seus limites e os horários que determinar para realizar suas atividades. Caso não consiga completar, sempre existe o dia seguinte para cumprir suas metas e terminar tarefas não finalizadas.

Assim, você evita a sobrecarga, o estresse e o acúmulo de trabalho. A falta de descanso pode causar esgotamento e perda de produtividade, além de causar outros tipos de problema para seu organismo e seu desempenho.

7.Utilize metas e listas

Outra forma de garantir a produtividade no home office é criar metas e listas com suas atividades. Assim, você não esquece nenhuma tarefa importante, e pode acompanhar o andamento do trabalho diariamente, de forma organizada e lógica.

Dessa maneira, crie pequenas listas de atividades com tudo o que precisar realizar durante o dia e em sua semana. Essa também é uma forma prática de avaliar se essas dicas farão efeito no aumento do seu desempenho, e se sua produtividade está crescendo.

8.Cuidado com as distrações no home office

Apesar de precisar de atividades diversas durante o trabalho em home office, as distrações fora do cronograma podem atrapalhar. Assim, uma das coisas mais simples, estando no computador, é perder o foco quando estiver trabalhando.

Portanto, mantenha algumas distrações para os momentos de pausa, mas longe de você durante o tempo de expediente. Dessa maneira, deixe apenas para seus intervalos, e respeite a duração tanto das atividades, quanto do descanso.

Então, se quiser conhecer outras dicas incríveis para o trabalho em casa e outros assuntos úteis, aqui é o lugar certo. Deixamos conteúdos completos com notícias, inovações e tendências, para você descobrir como aumentar seu potencial no trabalho.