Processo enorme do Burger King pode prosseguir, decide juiz

O Burger King está aceitando um ‘L’ parcial no tribunal … um juiz diz que eles terão que ir a julgamento por causa de uma ação judicial alegando que seus anúncios do Whopper são enganosos – também conhecidos como tamanho é importante aqui, pessoal.

Isso está acontecendo há cerca de um ano – uma ação coletiva foi movida em 2022 visando o hambúrguer exclusivo de BK e como ele foi retratado… especificamente seu tamanho, que os demandantes da ação coletiva acreditam equivaler a propaganda enganosa.

O processo alega que o Burger King tem exibido enormes Whoppers em quase todo o seu material promocional – de comerciais de TV a páginas on-line e outras formas de propaganda – e que eles têm enganado os clientes, dando-lhes Whoppers IRL pequenininhos. o que empalidece em comparação com os anúncios.

Como resultado desse suposto engano… o processo afirma que o Burger King vem enriquecendo às custas de seus clientes há muito tempo, o que, segundo eles, viola uma série de leis e regulamentos que as lanchonetes devem cumprir.

Agora, no que diz respeito à decisão do juiz sobre como isso vai acontecer… ele aprovou partes do processo, mas não outras. Hizzoner diz que o Burger King NÃO terá que responder às reivindicações relativas aos seus anúncios on-line/TV – que os demandantes alegaram serem uma grande parte de seu suposto esquema… nem o BK terá que combater as reivindicações da lei de proteção ao consumidor.

Essas partes específicas do processo foram arquivadas, a pedido do Burger King, mas outras partes do processo – que BK também queria arquivado – receberam luz verde para prosseguir… o que é uma má notícia para Sua Royal Fry-ness .

As restantes reivindicações que serão apresentadas a um júri são grandes… quebra de contrato, declarações falsas por negligência e enriquecimento sem causa. Agora, se você está se perguntando como isso funciona (já que o juiz rejeitou os anúncios de TV/on-line como parte da equação)… lembre-se, ainda há anúncios impressos na mistura – especificamente, fotos do menu do restaurante do Burger King de o Whopper, que essas pessoas afirmam também ser superdimensionado e uma parte importante da campanha do BK.