Processo judicial de US$ 1 milhão da Home Depot de Tyrese Gibson, vídeo de câmbio aquecido

Tyrese Gibson quer $ 1 milhão da Home Depot porque acredita que um caixa o traçou racialmente, e toda a sua troca com ela – incluindo uma ligação do FaceTime – foi capturada em vídeo.

Tyrese não estava fisicamente na loja no momento … ele diz que saiu porque muitos clientes o estavam reconhecendo, então ele deixou sua equipe com seu cartão de crédito. O problema para a caixa – como ela explicou várias vezes a Tyrese, que fez um FaceTime com ela de casa – é que ela precisava de uma identificação com foto para acompanhar o cartão de crédito.