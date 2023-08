processo seletivo abre 200 oportunidades para todo o Brasil

A atuação dos novos funcionários será para unidades da companhia em São Paulo, Paraná, Tocantins, Bahia, Mato Grosso, Minas Gerais, Rio de Janeiro, dentre outros estados do país.

As oportunidades vão desde trainee e primeiro emprego, até outras vagas para quem já tem experiência na carreira.

O destaque fica para o cargo de atendente de loja, que exige ensino médio completo, idade mínima de 18 anos e conhecimento básico em informática. Além disso, é desejável que o candidato tenha vivência com vendas ativa, vendas interna e externa ou com vendas de produtos financeiro.

Sobre as funções do cargo com maiores vagas, podemos citar:

Além da remuneração, os servidores receberão os seguintes benefícios:

Os interessados poderão cadastrar currículo no site https://assai.gupy.io. Para iniciar a participação na seleção, é necessário ter em mãos RG, CPF, número de telefone e endereço de e-mail.

As oportunidades são presenciais, híbridas e on-line.

O Brasil atualmente oferta por meio da Tim, Eletrobras e outras empresas quase 4 mil vagas abertas. As oportunidades são para estágios e empregos fixos.

Veja a lista de vagas para vários cargos e áreas

Vagas abertas

Acompanhe as vagas:

Santander

Últimos dias para participar do processo seletivo Santander, que oferece remuneração mensal no valor de R$ 8,5 mil.

As oportunidades são para atuação em São Paulo/SP. Diante disso, os interessados podem realizar suas inscrições até o dia 1º de setembro.

Assaí Atacadista

As oportunidades do processo seletivo Assaí Atacadista visam contratar novos funcionários para unidades da companhia em São Paulo, Paraná, Tocantins, Bahia, Mato Grosso, Minas Gerais, Rio de Janeiro, dentre outros estados do país.

Vale lembrar que ao todo somam mais de 520 vagas.

Bradesco

As inscrições para o Bradesco estão nos últimos dias.

A seleção oferece a chance de atuar nas regiões de São Paulo, Minas Gerais e Paraná. Portanto, os interessados poderão se inscrever até o dia 29 de agosto.

Centro Paula Souza

O Centro Paula Souza (CPS), órgão do Governo do Estado de São Paulo, vinculado à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, que administra as Escolas Técnicas (Etecs) e Faculdades de Tecnologia (Fatecs), segue com inscrições abertas para seu novo processo seletivo CPS.

São mais de mil vagas para estudantes dos ensinos médio, técnico e superior de diversas áreas. As inscrições seguem até 04 de setembro.