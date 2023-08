processo seletivo abre inscrição para perito

A Receita Federal informa que as vagas estão abertas para área de perito. Dessa vez, as oportunidades são para Amazonas- Manaus.

Os aprovados prestarão serviços nas alfândegas do Porto de Manaus e do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, também localizado na capital amazonense.

Vagas Receita Federal

Ao todo são 29 vagas. Os interessados, além de nível superior, precisam comprovar experiência de dois anos. Sobre as especialidades, são as seguintes:

mensuração de granéis (6 postos);

computação (2);

elétrica (2);

eletrônica (4);

gemologia (2);

mecânica (4);

metalografia/metalurgia/siderurgia (2);

minas (2);

química (3);

têxteis (2).

Os valores dependem de cada perícia e são definidos pela Instrução Normativa 2.086/2022. Veja aqui.

Como se inscrever nas vagas da Receita Federal?

Para se inscrever é preciso preencher este formulário. O cadastro pode ser feito até o dia 21 de agosto. Contudo, os candidatos terão até 24 de agosto para realizar o envio dos documentos.

A ação deve ser realizada por meio do site www.cav.receita.fazenda.gov.br.

Já a avaliação será através de análise curricular, levando em conta escolaridade e experiência, como citada no edital. O resultado está previsto para 30 de novembro.



Vale lembrar que os peritos credenciados prestarão serviços por dois anos, com possibilidade de prorrogação por mais dois.

Polêmica do concurso da Receita Federal

O certame teve provas aplicadas em março e muitas acusações de plágio.

As vagas foram para auditor ou analista e os candidatos responderam a uma prova com nível elevado.

As provas aconteceram em dois turnos, sendo a primeira, às 08 horas e a segunda, às 19 horas. Ao todo, foram nove horas de prova, somando Conhecimentos Básicos, Conhecimentos Específicos e prova discursiva. De acordo com levantamentos, foram 154 mil inscritos. As avaliações aconteceram em todo o Brasil.

Os candidatos reclamaram sobre o longo período das provas do concurso Receita Federal, por ser extensa, exigiu muita tranquilidade, preparo e paciência.

Pelas redes sociais, as pessoas que realizaram as provas disseram: “Concurso da Receita mais tarde, 9h de prova, passei a noite inteira acordado, não consegui dormir absolutamente nada, seja o que Deus quiser”

Outros chegaram a brincar sobre a situação: “pq Deus resolvi inventar de fazer a prova da receita federal??? onde eu estava com a cabeça? dia inteiro de prova só posso ser doida mesmo”.

Prova do concurso Receita Federal extensa

Sobre o tamanho da prova do concurso Receita Federal, uma candidato disse: “Os textos foram muitos bem escolhidos. A FGV tem uma mania de colocar textos longos e cansativos, e depois pede a interpretação de todos. Dessa vez, escolheu trabalhar com fragmentos, o que achei bem interessante, porém as questões foram bem complicadas”

Alguns candidatos chegaram até a pontuar que foi a prova mais difícil que fizeram. As disciplinas também foram temas falados pelos concurseiros. Entre os comentários ditos foram:

Raciocínio Lógico e Matemático teve de tudo, menos chance de raciocínio”;

“Complicada”;

“Prova super cansativa, estilo Enem”;

Dificílima”;

“Inglês cobrou conhecimento em qual língua?”

“Foi só fumo essa prova”;

“Matemática, Estatística e Fluência em dados bem difíceis. As demais na média da FGV”;

“Só saia lágrimas”.

Acusado de plágio

Após o concurso Receita Federal ter sido acusado de plágio, a banca responsável, FGV, se pronunciou e emitiu nota esclarecendo a situação.

O comunicado foi sobre a polêmica das possíveis questões copiadas da prova de Auditor que aconteceu no dia 19 de março.

Em nota, a FGV esclareceu que as questões são de autoria de um professor contratado pela banca e que eventual semelhança se deve à coincidência doutrinária, de texto legislativo e de exemplos corriqueiros utilizados por professores que se dedicam à matéria aduaneira.

Diante disso, a banca deixou claro que não se trata de um erro ou plágio, levando em conta que se tratam de questões de um mesmo professor.

Sobre o caso Candidatos questionaram sobre semelhança de questões de simulados da Faculdade Estácio com as aplicadas na prova de Auditor do concurso Receita Federal Inclusive, foi realizado um abaixo-assinado. O documento menciona que as questões plagiadas são da disciplina de Legislação Aduaneira para a carreira de auditor. No texto ainda pontua: “Não é possível admitir que uma empresa participe de um processo de licitação e não cumpra com sua obrigação, que é elaborar as provas a serem submetidas aos candidatos e não simplesmente copiar provas anteriormente aplicadas” Foi mencionado que a FGV prometia questões inéditas. Contudo, a banca enviou o contrato na íntegra para comprovar que a afirmação era inverídica Clique aqui e confira quais foram as questões acusadas de plágio.