processo seletivo da Caixa, SAP SP e outras empresas somam mais de 800 oportunidades

Há vagas disponíveis em vários locais pelo Brasil. O processo seletivo da Caixa, SAP SP e outras empresas já somam mais de 800 oportunidades.

As contratações têm o intuito de preencher as vagas para estagiários e depois efetivar, caso o funcionário tenha um bom desempenho.

Em prol de auxiliar em sua busca, trouxemos uma lista com grandes oportunidades. Veja!

Vagas abertas

Confira as chances de mudar de vida e as vagas abertas:

Mercado Pago

Os profissionais que estão em busca de uma nova oportunidade no mercado de trabalho devem se atentar às vagas do Mercado Pago, banco digital do Grupo Mercado Livre.

As oportunidades são para os estados de São Paulo, Paraná e Santa Catarina.

Secretaria da Administração Penitenciária



A SAP de São Paulo anuncia mais oportunidades. O novo edital visa contratação de estudantes dos ensinos médio e superior para vagas de estágio no órgão. O prazo de inscrições será aberto na próxima segunda-feira, dia 14 de agosto.

Globo

Os interessados que desejam trabalhar na maior emissora do Brasil podem se inscrever até o dia 20 de agosto. Vale lembrar que as vagas são para os estados do Rio de Janeiro, Pernambuco, Minas Gerais, São Paulo e para o Distrito Federal.

Caixa Econômica Federal

As vagas estarão abertas a partir do dia 15 de agosto e é direcionado para estudantes do ensino superior da área da economia.

É bom pontuar que a área de atuação será em Brasília.

Mais oportunidades

Veja mais vagas disponíveis:

Grupo Prumo

O Grupo Prumo está com inscrições abertas para o seu mais recente processo seletivo. A oportunidade é para trabalhar no modelo de trabalho híbrido.

As vagas são para as localidades do Rio de Janeiro/RJ e São João da Barra/RJ. Interessados podem se inscrever até o dia 3 de setembro.

HP

A HP, empresa de tecnologia conhecida por equipamentos como impressora, computadores e muitos outros acessórios, está com inscrições abertas. As vagas são para o novo processo seletivo.

A oportunidade é para atuação em Barueri/SP.

Outras vagas de emprego

São muitas vagas de emprego abertas no país. Os concursos e seleções anunciam que estão abertas 328 oportunidades para diversos cargos.

As chances são para vários níveis de escolaridade para várias cidades de Pernambuco. As remunerações podem chegar a R$ 7,9 mil.

Emprego- lista

Confira a lista de editais:

Prefeitura de Olinda

A prefeitura de Olinda anuncia que as inscrições estão abertas até o dia 11 de agosto. Ao todo são 24 vagas para nível médio.

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)

As inscrições estão abertas até o dia 13 de agosto com salários acima de R$ 3 mil. As oportunidades são para nível médio.

Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)

As inscrições estão abertas até o dia 14 de agosto. Ao todo são 114 vagas e salários de R$ 4,5 mil. As vagas de emprego são para médio e superior.

Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes

A prefeitura informa que as inscrições estarão abertas até o dia 21 de agosto. Ao todo são 24 vagas com salários de 2 mil reais.

As oportunidades são para vários níveis de escolaridade

Câmara Municipal de Ipojuca

As inscrições estão abertas até o dia 24 de agosto. Ao todo são 17 vagas e salários de quase R$ 8 mil. As oportunidades são para médio e superior.

Vagas de emprego – outros editais

Veja mais detalhes e oportunidades:

Câmara Municipal de Itamaracá

As inscrições estarão abertas até o dia 25 de agosto. São 13 vagas e salários de R$ 2,5 mil. As oportunidades são para vários cargos e níveis de escolaridade

Prefeitura de Pombos

Os interessados nas 132 vagas de emprego precisarão se inscrever até 01 de outubro. Os salários são até R$ 4,3 mil para níveis fundamental, médio, técnico e superior.