Processo Seletivo do Itaú com Salário acima de R$ 8 mil: Saiba como participar

As inscrições para o novo processo de seleção do Itaú estão abertas. A instituição oferece uma oportunidade para os interessados atuarem em São Paulo/SP com um salário de R$ 8,5 mil. Os candidatos têm a possibilidade de se inscrever até o dia 4 de setembro.

No ciclo anterior do programa, o Itaú recebeu um total de 74 mil inscrições, destacando o alto nível de interesse por parte dos recém-formados. Para este ano, aqueles que desejam participar podem escolher entre duas trilhas de carreira: Negócios Varejo e Negócios Atacado. O programa de trainee terá uma duração total de 18 meses, proporcionando aos participantes um período substancial de aprendizado e desenvolvimento.

Alteração no processo seletivo do Itaú

É interessante notar que no processo de seleção deste ano, o Itaú implementou algumas mudanças significativas. Uma delas é em relação ao requisito de domínio do inglês, que será aplicado apenas para as vagas em que for estritamente necessário. Isso pode proporcionar uma oportunidade mais acessível para candidatos que possuem outras habilidades valiosas, mesmo que o inglês não seja sua principal competência.

Além disso, a abordagem de avaliação também foi aprimorada. Os avaliadores agora terão acesso somente aos conhecimentos e experiências dos candidatos. Assim, manterão o foco na análise das competências e habilidades relevantes para o programa. Essa abordagem mais orientada para as qualificações dos candidatos pode permitir uma seleção mais justa e imparcial, baseada no mérito e nas capacidades individuais.

Requisitos

Para ser elegível no processo de seleção do programa de trainee do Itaú, é fundamental atender a certos requisitos. Primeiramente, é necessário possuir um diploma de graduação em cursos de longa duração, com um mínimo de quatro anos de duração. Além disso, o programa está aberto para recém-formados em cursos das áreas de exatas, humanas ou biológicas.

É importante observar que a formação deve ter sido concluída entre dezembro de 2021 e dezembro de 2024. Portanto, se você atende a esses critérios e tem interesse em fazer parte do programa de trainee do Itaú, essa pode ser uma oportunidade empolgante para desenvolver sua carreira no setor financeiro.

Detalhes da vaga



Os candidatos interessados em participar do programa de trainee do Itaú devem estar cientes das condições de trabalho e dos requisitos relacionados à presença física. É importante notar que os selecionados devem estar disponíveis para cumprir uma carga horária de oito horas diárias, seguindo o formato presencial, na cidade de São Paulo/SP.

Caso o trainee seja proveniente de outra cidade e precise se realocar para São Paulo para participar do programa, o Itaú oferecerá uma bolsa-auxílio equivalente a um salário. Isso demonstra o comprometimento do Itaú em apoiar a transição e a adaptação dos trainees que venham de outras localidades.

Benefícios oferecidos pelo Itaú

O programa oferece um pacote de benefícios abrangente, visando proporcionar aos selecionados uma experiência completa e vantajosa. Além do salário de R$ 8,5 mil, os trainees terão acesso a uma série de itens que visam tanto o bem-estar quanto o desenvolvimento profissional. Esses benefícios incluem:

Participação nos Lucros e Resultados (PLR);

Auxílio-refeição e auxílio-alimentação;

Assistência médica e odontológica;

Vale-transporte;

Auxílio-creche;

Seguro de vida;

Acesso a farmácias;

Gympass;

Itaú Shop;

Oportunidades de aprendizado de idiomas.

Como participar

Para quem tem interesse em se candidatar ao Programa Trainee Itaú 2024, basta acessar o site oficial. É importante ficar atento ao prazo de inscrição, que vai até o dia 4 de setembro. O processo seletivo é composto por várias etapas que visam avaliar as habilidades e competências dos candidatos.

O programa de trainee tem previsão de início em janeiro de 2024. Ademais, os selecionados terão a oportunidade de ingressar em uma experiência de desenvolvimento profissional com duração de 18 meses.

Vagas home office e presenciais no banco Itaú

Entre as vagas presenciais e home office que o Itaú está disponibilizando, estão:

Agente atendimento/solução;

Agente negócios empresas buss (PCD);

Analista banking service;

planejamento júnior (PCD);

Anl CRM PL;

Assistente administrativo;

Consultor de negócios;

Engenharia software front end;

Engenheiro (a) dados sênior;

Operador de processamento de serviços.

A instituição está adotando um processo seletivo abrangente para encontrar os melhores candidatos para integrar a equipe. Os detalhes salariais serão fornecidos aos candidatos durante a etapa da entrevista pessoal.

Para aqueles que estão interessados em se candidatar, a plataforma Gupy é o lugar para obter mais informações e iniciar o processo de inscrição. Certamente, essa é uma ótima notícia para aqueles que buscam oportunidades no setor bancário.