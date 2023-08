Processos de abuso sexual de Michael Jackson revividos, acusadores podem processar suas empresas

Michael Jackson Afinal, os dois acusadores de abuso sexual da Califórnia terão seus dias no tribunal … um tribunal da Califórnia acaba de abrir caminho para que seus processos avancem.

Em uma decisão de sexta-feira, o Tribunal de Apelações da Califórnia reviveu dois processos contra a produtora do Rei do Pop… James Safechuck e o outro de Wade Robson que acusam Michael de molestá-los por muitos anos quando eram crianças.

Lembre-se … Safechuck e Robson estavam processando a corporação de Michael, MJJ Productions, mas seus processos foram demitidos em 2021 por um juiz do Tribunal Superior do Condado de Los Angeles, que concluiu que a empresa não tinha o dever legal de proteger Safechuck, Robson ou qualquer outra pessoa de MJ porque não tinha capacidade de controlá-lo.

TMZ divulgou a história, o mesmo tribunal de apelações emitiu o decisão provisória para o caso de Robson em junho… agora, essa decisão é final e Safechuck está no mesmo barco.

O caso de Robson alega que MJ o molestou no Rancho Neverland quando Robson tinha entre 7 e 14 anos.

Safechuck, enquanto isso, ele tinha apenas 10 anos quando conheceu Michael no set de um comercial da Pepsi …. e ele afirma que MJ eventualmente começou a levá-lo para o quarto para encontros sexuais que continuaram por mais de quatro anos.

Os acusadores de Michael, que apareceram no filme da HBO de 2019 “Leaving Neverland”, argumentaram que as corporações de MJ falharam em protegê-los do suposto abuso de MJ.