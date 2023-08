Processos de abuso sexual de Michael Jackson revividos pelo tribunal de apelações

A O tribunal de apelações da Califórnia reabriu na sexta-feira os processos de dois homens que alegam Michael Jackson abusou sexualmente deles durante anos quando eram meninos.

Um painel de três juízes do 2º Tribunal Distrital de Apelação da Califórnia concluiu que os processos de Wade Robson e James Safechuck não deveria ter sido demitido por um tribunal inferior, e que os homens podem alegar validamente que as duas empresas de propriedade de Jackson que foram nomeadas como rés nos casos tinham a responsabilidade de protegê-los. Uma nova lei da Califórnia que ampliou temporariamente o escopo dos casos de abuso sexual permitiu que o tribunal de apelações os restabelecesse.

É a segunda vez que as ações – movidas por Robson em 2013 e Safechuck no ano seguinte – são trazidas de volta após o arquivamento. Os dois homens se tornaram mais conhecidos por contar suas histórias no documentário da HBO de 2019, “Leaving Neverland”.

Um juiz que rejeitou os processos em 2021 concluiu que não se poderia esperar que as corporações, MJJ Productions Inc. e MJJ Ventures Inc., funcionassem como os escoteiros ou uma igreja onde uma criança sob seus cuidados poderia esperar sua proteção. Jackson, que morreu em 2009, era o único proprietário e único acionista das empresas.

Os juízes do tribunal superior discordaram, escrevendo que “uma corporação que facilita o abuso sexual de crianças por um de seus funcionários não é dispensada de um dever afirmativo de proteger essas crianças apenas porque é propriedade exclusiva do perpetrador do abuso”.

Eles acrescentaram que “seria perverso não encontrar nenhum dever baseado no réu corporativo ter apenas um acionista. E, portanto, revertemos os julgamentos proferidos pelas empresas”.

Jonathan Steinsapiradvogado do espólio de Jackson, disse que eles estavam “desapontados”.

“Dois distintos juízes rejeitaram repetidamente esses casos em várias ocasiões na última década porque a lei exigia isso”, disse Steinsapir em um e-mail à Associated Press. “Continuamos totalmente confiantes de que Michael é inocente dessas alegações, que são contrárias a todas as evidências confiáveis ​​e corroborações independentes, e que só foram feitas anos após a morte de Michael por homens motivados apenas por dinheiro”.

Vince foi definitivoum advogado de Robson e Safechuck, disse em um e-mail que estava “satisfeito, mas não surpreso” com o fato de o tribunal ter anulado as “decisões incorretas do juiz anterior nesses casos, que eram contra a lei da Califórnia e estabeleceriam um precedente perigoso que colocaria crianças em perigo”. em todo o estado e país. Esperamos ansiosamente por um julgamento sobre o mérito.”

Steinsapir argumentou para a defesa em julho que não fazia sentido que os funcionários fossem legalmente obrigados a impedir o comportamento de seu chefe.

“Isso exigiria que funcionários de baixo escalão confrontassem seu supervisor e os chamassem de pedófilos”, disse Steinsapir.

Holly Boyer, outra advogada de Robson e Safechuck, respondeu que os meninos “foram deixados sozinhos na cova dos leões pelos funcionários do réu. Um dever afirmativo de proteger e advertir é correto”.

Steinsapir disse que as evidências reunidas nos casos, que não chegaram a julgamento, mostraram que os pais não esperavam que os funcionários de Jackson atuassem como monitores.

“Eles não estavam olhando para as empresas de Michael Jackson para proteção contra Michael Jackson”, argumentou o advogado.

Mas em uma opinião concordante emitida com a decisão de sexta-feira, um dos membros do painel, o juiz associado John Shepard Wiley Jr., escreveu que “tratar os instrumentos de Jackson como diferentes do próprio Jackson é ser hipnotizado por abstrações. Isso não é uma alteração caso de ego. Este é o mesmo caso de ego.”

Próximo julgamento do júri em Los Angeles

Os juízes não se pronunciaram sobre a veracidade das próprias alegações. Esse será o assunto de um próximo julgamento do júri em Los Angeles.

“Acreditamos que a verdade acabará prevalecendo com a defesa de Michael mais uma vez”, disse Steinsapir na sexta-feira.

Robson, agora um coreógrafo de 40 anos, conheceu Jackson quando ele tinha 5 anos. Ele passou a aparecer em três videoclipes de Jackson.

Seu processo alegou que Jackson o molestou durante um período de sete anos.

Safechuck, agora com 45 anos, disse em seu processo que tinha 9 anos quando conheceu Jackson durante as filmagens de um comercial da Pepsi. Ele disse que Jackson ligava para ele com frequência e o esbanjava com presentes antes de passar a abusar sexualmente dele.

A Associated Press normalmente não nomeia pessoas que dizem ter sido vítimas de abuso sexual. Mas Robson e Safechuck se apresentaram e aprovaram o uso de suas identidades.

Os processos dos homens já haviam se recuperado de uma demissão em 2017, quando Young os expulsou por estarem além do estatuto de limitações. Os bens pessoais de Jackson – os bens que ele deixou após sua morte – foram declarados réus em 2015.