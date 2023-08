Processos seletivos da Eletrobras, TIM Brasil e mais empresas podem chegar a 4 MIL vagas

O Brasil atualmente oferta por meio da Tim, Eletrobras e outras empresas quase 4 mil vagas abertas. As oportunidades são para estágios e empregos fixos.

Veja a lista de vagas para vários cargos e áreas:

Vagas abertas

Acompanhe as vagas:

Santander

Últimos dias para participar do processo seletivo Santander, que oferece remuneração mensal no valor de R$ 8,5 mil.

As oportunidades são para atuação em São Paulo/SP. Diante disso, os interessados podem realizar suas inscrições até o dia 1º de setembro.

Assaí Atacadista

As oportunidades do processo seletivo Assaí Atacadista visam contratar novos funcionários para unidades da companhia em São Paulo, Paraná, Tocantins, Bahia, Mato Grosso, Minas Gerais, Rio de Janeiro, dentre outros estados do país.



Vale lembrar que ao todo somam mais de 520 vagas.

Bradesco

As inscrições para o Bradesco estão nos últimos dias.

A seleção oferece a chance de atuar nas regiões de São Paulo, Minas Gerais e Paraná. Portanto, os interessados poderão se inscrever até o dia 29 de agosto.

Centro Paula Souza

O Centro Paula Souza (CPS), órgão do Governo do Estado de São Paulo, vinculado à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, que administra as Escolas Técnicas (Etecs) e Faculdades de Tecnologia (Fatecs), segue com inscrições abertas para seu novo processo seletivo CPS.

São mais de mil vagas para estudantes dos ensinos médio, técnico e superior de diversas áreas. As inscrições seguem até 04 de setembro.

TIM Brasil

A TIM anuncia que estão abertas mais de 100 vagas para a companhia.

O novo processo seletivo TIM visa atrair e capacitar talentos para os primeiros passos na carreira e impulsionar ainda mais o desenvolvimento de competências digitais e a inovação conectada na companhia. Os interessados poderão se inscrever até dia 30 de setembro.

Eletrobras

Ao todo serão 212 vagas para trabalhar nas subsidiárias CGT Eletrosul, Chesf, Eletronorte e Furnas. As oportunidades do processo seletivo Eletrobras estão distribuídas por todas as regiões do Brasil e os cargos são para profissionais dos níveis médio/técnico e superior.

Outras vagas de emprego

O processo seletivo da Claro está nos últimos dias. Portanto, se você está interessado, não perca tempo. Os cadastros poderão ser realizados até dia 31 de agosto, quinta-feira.