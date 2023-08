Processos seletivos no Ibama, Coca-Cola e outras grandes empresas somam 1,3 MIL vagas

No Brasil estão sendo ofertadas muitas vagas de empregos por meio de vários processos seletivos. Ente as oportunidades ofertadas estão o Ibama, Coca-Cola e outros locais.

Ao todo são 1.300 chances para vários cargos e níveis de escolaridade. Veja as oportunidades

Confira as vagas disponíveis:

O Centro de Integração da Cidadania (CIC) Oeste, da Secretaria da Justiça e Cidadania (SJC), tem a principal intenção de garantir oportunidade para jovens que estão em condição de vulnerabilidade social.

Durante a ação serão disponibilizadas 430 vagas de estágio e jovem aprendiz, na sexta-feira (25), das 10h30 às 15h30, no Cantareira Norte Shopping, na zona noroeste da capital paulista.

O Processo seletivo da Coca-Cola Femsa está na últimas semanas. Ao todo serão 15 vagas para atuação em São Paulo/SP e Jundiaí/SP.

Vale pontuar que duas reservadas para pessoas com deficiência (PcD). Interessados podem se inscrever até o dia 11 de setembro através da internet. Inscrições aqui

A Pormade Portas está com inscrições abertas para o Programa de Trainee em Administração, com 32 vagas para jovens de 17 a 22 anos.

Os interessados devem ser comunicativos, ter espírito empreendedor, inovadores e tecnológicos, características deverão ser levadas em conta no momento da contratação.

Os inscritos deverão residir na região onde está localizada a empresa, em União da Vitória, no Paraná.

Inscrições neste link.

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) publicou novo edital do processo seletivo Ibama.

Asvagas são para estudantes dos ensinos médio e superior de diversas áreas.

Nesta seleção (edital 3/2023), o prazo final de inscrições vai até o dia 1º de setembro.

A Secretaria da Administração Penitenciária do Estado de São Paulo, por meio da Coordenadoria de Reintegração Social e Cidadania, anuncia que as vagas estão abertas.

A iniciativa visa credenciar estudantes dos ensinos médio e superior para vagas de estágio no órgão. Portanto, os interessados poderão se inscrever até a próxima terça-feira, dia 29 de agosto. Confira mais processos seletivos.

As inscrições para o processo seletivo do Itaú estão atualmente disponíveis, oferecendo a possibilidade de salários de até R$ 8,5 mil para atuar em São Paulo/SP.

As vagas estarão disponíveis até o dia 04 de setembro. Inscrições aqui

A Nestlé, empresa mundial de alimentos e bebidas, anuncia várias oportunidades por meio de processo seletivo. As vagas são para atuação em várias cidades.

Por meio do programa trainee Nestlé 2024, a empresa recruta jovens que irão passar por uma trilha de desenvolvimento, com experiências mão na massa, mentorias, feedbacks e treinamentos. As vagas são para trabalhar em São Paulo/SP, Ribeirão Preto/SP e Vila Velha/RS.

Vagas e requisitos do processo seletivo

Para se inscrever é preciso seguir alguns requisitos:

ter formação no nível superior (bacharelado, tecnólogo ou licenciatura) entre dezembro de 2021 a dezembro de 2023,

além de ter disponibilidade para mudança de cidade e/ou estado e viagens frequentes

Ao todo são 20 vagas para os seguintes cargos:

marketing, finanças, e-commerce, vendas, engenharia, agricultura, tecnologia da informação, supply chain, qualidade, transformação de negócio, Nestlé profissional e centro de serviços compartilhados.

Além de bolsa compatível com o mercado, a empresa anuncia que os aprovados no processo seletivo receberão os seguintes benefícios:

assistência médica, assistência odontológica e assistência de medicamentos, seguro de vida, participação nos lucros, descontos em produtos, licenças parentais, vale-refeição,

estacionamento, acesso ao programa bem-estar, trainee Hub (subsídio para investir em formação educacional).

Como se inscrever no processo seletivo?

Para se cadastrar é preciso se inscrever no Programa de Trainee Nestlé 2024 até o dia 2 de outubro através do site.

Os candidatos passarão pelas seguintes fases:

inscrições, trilha online de testes, painéis com área de Recursos Humanos, líderes, entrevistas e a etapa final.

Mais vagas de emprego no Brasil. Dessa vez, a Samsung anuncia oportunidades para vários cargos na modalide híbrida.