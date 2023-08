Procon anuncia processo seletivo com vagas para NÍVEL MÉDIO e SUPERIOR

Há vagas para nível médio e superior disponíveis. Dessa vez, as oportunidades são do Procon ( Proteção de Defesa do Consumidor) de Guararapes, Pernambuco.

Ao todo são 30 vagas para médio e superior. Os interessados poderão se inscrever até o dia 13 de setembro e devem ser feitas online. Para fazer a inscrição, clique aqui.

A taxa de inscrição custa R$ 60 para cargos de nível superior e R$ 32,50 para cargos de nível médio.

Oportunidades

As 30 vagas serão divididas da seguinte forma:

18 vagas para assessores jurídicos, 10 para fiscais e duas para assistentes administrativos.

Sobre a remuneração, os aprovados poderão receber até R$ 3,7 mil. É preciso se atentar aos requisitos. Para as vagas de assistente administrativo, é necessário ter o certificado de conclusão do ensino médio e o salário é de R$ 1.320.

Já para o cargo de fiscal, as vagas são para bacharel de direito.

Como será feita a avaliação



A avaliação será realizada de formas diferentes. O cargo de nível médio será avaliado mediante experiência profissional. Já para nível superior, analisa experiência profissional e é feita avaliação de conhecimento objetivo e redação.

O contrato será de 12 meses, podendo ser prorrogado pelo mesmo período, caso haja necessidade.

