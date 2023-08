Procon EMITE NOTIFICAÇÃO para Shopee, Amazon e Mercado Livre por venda de itens falsificados

Nos últimos tempos, a venda de produtos falsificados e não licenciados tem se tornado uma preocupação cada vez maior para consumidores e empresas. Contudo, a elevação das vendas destes produtos no mercado online tem chamado a atenção de consumidores e do Procon.

Plataformas de e-commerce recebem notificações do Procon por venda de itens falsificados

O Procon recentemente tomou uma atitude enérgica ao notificar diversas plataformas digitais, incluindo gigantes como Shopee, Amazon e Mercado Livre, por permitirem a comercialização de produtos como réplicas, imitações e falsificações.

O alerta do Procon

A ação do Procon não passou despercebida. Isso porque diversas empresas líderes no mercado de e-commerce foram notificadas. Assim, englobando Magazine Luiza, AliExpress, Americanas, Shopee, Amazon, Via S.A. (a empresa por trás das marcas Casas Bahia e Ponto Frio) e o Mercado Livre.

Em suma, entre essas, a Shopee se destacou devido ao impressionante número de reclamações, ultrapassando 1.300 queixas em relação a produtos vendidos através da plataforma.

Os problemas apontados

O foco das queixas gira em torno de dificuldades na obtenção de reembolsos por parte dos consumidores. Da mesma forma, juntamente com a falta de emissão de notas fiscais por parte dos vendedores.

Igor Costa, diretor do Procon do Rio de Janeiro, destaca que a venda de produtos falsificados não afeta apenas os consumidores, mas também prejudica as empresas que produzem os itens originais. Além disso, ele ressalta que a questão da pirataria no Brasil requer uma mudança cultural, já que a aceitação moral e social desse problema é uma realidade a ser enfrentada.

Penalidades e prazos



O descumprimento das notificações pode resultar em multas consideráveis, podendo ultrapassar a marca de R$ 12 milhões, além da possibilidade de suspensão ou proibição das vendas na cidade do Rio de Janeiro.

Dessa forma, as empresas têm um prazo de 20 dias para apresentar sua defesa prévia e 21 dias para realizar os ajustes necessários em suas plataformas, a fim de estar em conformidade com as exigências do Procon.

Perguntas que precisam ser respondidas

Em suma, o Procon levantou uma série de questões fundamentais que as empresas devem abordar. Desse modo, entre elas estão a política de cadastro e os mecanismos de controle para evitar a venda de produtos falsificados.

Além disso, o Procon questiona os critérios de aprovação de anúncios de produtos, a verificação da procedência dos itens e as políticas de devolução e reembolso para produtos falsos. Portanto, responder a essas perguntas de maneira satisfatória é um passo crucial para as empresas em busca da melhoria de suas práticas comerciais.

Medidas recomendadas pelo Procon

O Procon não apenas notificou as empresas, mas também ofereceu recomendações para mitigar os problemas. De modo geral, entre as sugestões estão o bloqueio de lojas virtuais que comercializam produtos falsificados, a retirada de anúncios enganosos e a implementação de um controle rigoroso no cadastro de usuários.

Concisamente, essas medidas não apenas atendem às exigências do Procon, mas também demonstram um compromisso genuíno das empresas em proporcionar uma experiência de compra segura e autêntica.

As notificações emitidas pelo Procon sinalizam um movimento crucial na direção de um ambiente de comércio eletrônico mais confiável e autêntico. Contudo, a batalha contra a venda de produtos falsificados requer não apenas ação das autoridades reguladoras, mas também uma mudança cultural na sociedade brasileira.

Um desafio para as empresas e uma nova condução mercadológica

As empresas notificadas agora enfrentam o desafio de responder às perguntas do Procon e implementar medidas eficazes para garantir a integridade de suas plataformas e a satisfação de seus clientes. Certamente, o desfecho desse cenário impactará diretamente a confiança dos consumidores no mercado online e influenciará a forma como as empresas conduzem seus negócios no futuro.