Procon Penedo já recebe denúncias online e por whatsapp, confira aqui!

O Procon Penedo já está atuando em sua missão de manter a harmonia nas relações de consumo e defender direitos dos penedenses, com portal eletrônico linkado na página oficial da Prefeitura de Penedo já disponível para receber denúncias.

As ferramentas implantadas podem ser acessadas aqui e também pelo aplicativo WhatsApp, com o número +5582993441051.

O atendimento presencial será feito a partir da próxima segunda-feira, 28, na sede do Procon Penedo, localizado na Rua Dâmaso do Monte, Centro Histórico, próximo da sede da prefeitura, no prédio onde funcionou a Secom e que também irá abrigar o setor de protocolo da administração municipal.

Antes da criação do Procon Penedo no governo Ronaldo Lopes/João Lucas, apenas Maceió e Arapiraca tinham o órgão municipal que atua na defesa dos direitos do consumidor.

Na gestão Crescendo Com Seu Povo, Penedo entra na seleta lista das cidades alagoanas com Procon na gestão do município, instituição fundamental para mediar soluções de conflitos entre a população, empresas e setores prestadores de serviços, de forma extrajudicial.

Para atender bem a população, a equipe do Procon Penedo já recebeu treinamento presencial, ministrado pela Diretora Executiva Procon Maceió, Cecilia Wanderley de Almeida, e por Teresa Manoela, assessora do órgão de proteção de defesa do consumidor da capital alagoana.

“Depois dessa primeira etapa, nós teremos uma capacitação on-line da Escola Nacional de Defesa do Consumidor, a partir do próximo dia 28, e já iniciamos o contato direto com empresas penedenses para explicar como será o nosso trabalho, apresentando os serviços e objetivos do Procon”, informa Rosiane dos Santos, Diretora Executiva do Procon Penedo.