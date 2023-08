Procure na carteira! Essa moeda de R$1 vale até R$20 MIL, alertam colecionadores

O mundo das moedas colecionáveis pode ser bastante lucrativo. Por vezes, o valor de uma moeda pode ultrapassar em muito o número estampado nela, transformando-se em verdadeiras relíquias cobiçadas por entusiastas.

Moedas Olímpicas de R$ 1 podem valer R$ 20 mil

Um exemplo cativante disso é a edição comemorativa dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio de Janeiro, que tem aguçado o desejo de colecionadores e entusiastas numismáticos.

A jóia bifacial: a moeda de R$ 1 olímpica que pode valer muito

No cenário das moedas, há uma joia rara que tem chamado a atenção: a moeda de R$ 1 comemorativa da edição dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio de Janeiro. Esta moeda, ilustrada com a representação de dois atletas paralímpicos que utilizam próteses nas pernas, pode se tornar uma verdadeira preciosidade quando possui uma característica especial: ser bifacial, isto é, ter ilustrações nos dois lados.

Recentemente, Roberto Alves de Souza, um destacado colecionador brasileiro, fez ecoar seu interesse nas redes sociais ao oferecer até R$ 20 mil para adquirir uma dessas cobiçadas moedas bifaciais. Em outra publicação, ele ousou sugerir que a moeda poderia alcançar um valor surpreendente de até R$ 100 mil.

Em sua presença digital, Souza compartilhou a informação de que a moeda comemorativa da Rio 2016 é considerada uma das mais procuradas por colecionadores em todo o país, devido à sua raridade ímpar. No entanto, é importante ressaltar que existem versões dessa moeda à venda por preços mais acessíveis, como valores inferiores a R$ 100.

A jornada da moeda olímpica: do lançamento à valorização

A jornada das moedas comemorativas não é apenas emocionante, mas também fascinante em sua evolução de valor. O Banco Central do Brasil lançou um total de 16 modelos diferentes de moedas de R$ 1 para celebrar os Jogos Olímpicos. A maioria dessas moedas entrou no mercado a partir de novembro de 2014.

Contudo, entre todas essas edições, uma se destaca como a mais rara e valiosa. Lançada ainda em 2012, essa moeda especial celebrou o momento em que o Brasil recebeu a bandeira olímpica após os Jogos de Londres. Feitas em aço, essas moedas apresentam desenhos detalhados das diversas modalidades esportivas e dos carismáticos mascotes dos Jogos.



Inicialmente, foram produzidos 20 milhões de cada modelo, e grande parte dessas moedas foi inserida na circulação monetária, o que significa que qualquer pessoa poderia tê-las recebido como troco. Além disso, uma outra parcela dessa produção foi comercializada em embalagens especiais destinadas a colecionadores.

A valorização constante: o mercado das moedas colecionáveis

A lei da oferta e da procura mostra sua influência no universo das moedas colecionáveis. Aquelas moedas que foram lançadas nos dois primeiros lotes, em 2014, tendem a ser mais valorizadas devido à sua maior raridade e dificuldade de obtenção. Desde o seu lançamento, esses modelos têm sido consistentemente valorizados, alcançando preços consideráveis no mercado online.

Como avaliar moedas e notas de valor?

Para aqueles interessados em descobrir se possuem moedas ou notas de valor, existem algumas orientações úteis. Geralmente, o valor das moedas colecionáveis é apresentado em catálogos especializados.

Entretanto, a determinação do valor de uma moeda leva em consideração a sua raridade, o estado de conservação e a existência de possíveis erros de impressão. Desse modo, se você tiver encontrado cédulas antigas em sua casa, os especialistas em numismática são os profissionais mais indicados para avaliar a sua coleção.

Cuidado com golpes

Alternativamente, pode-se buscar catálogos oficiais em livrarias, como o “Catálogo Vieira Cédulas Brasileiras” e o “Bentes Livro Oficial das Moedas do Brasil 1500 – 2022”. Além disso, a internet também é uma ferramenta valiosa, com vídeos de colecionadores compartilhando dicas sobre os modelos mais raros e como identificá-los.

Contudo, é muito importante que tome cuidado com diversos golpes que existem dentro desse mercado. Sendo assim, acesse sites oficiais do segmento e não forneça dados pessoais sensíveis durante a negociação.