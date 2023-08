Procure no cofrinho! Essa MOEDA de 5 CENTAVOS pode valer R$550 se apresentar pequeno detalhe

A era digital trouxe enormes facilidades para as transações financeiras, tornando os pagamentos um simples toque no celular ou no cartão. No entanto, há aqueles que ainda valorizam o charme das moedas físicas, seja para uso cotidiano ou para colecionar. Se você é um desses entusiastas, este artigo é para você. Aqui, exploraremos o fascinante mundo da numismática, com foco especial na moeda de 5 centavos.

Apreciando o valor invisível das moedas

Embora possam parecer insignificantes à primeira vista, as moedas podem esconder segredos valiosos. Por exemplo, uma moeda de 5 centavos de 1995 pode ser uma mina de ouro se apresentar um erro de fabricação específico.

O erro do cunho trocado

Curiosamente, algumas moedas de 5 centavos de 1995 contêm um erro de fabricação conhecido como ‘cunho trocado’. Nesse erro, a borda da moeda é mais espessa do que o normal, semelhante a uma moeda de 10 centavos. Se você possui uma dessas moedas, pode estar segurando um tesouro! De acordo com o perfil ‘Numismática Wellington Novos Colecionadores’, uma moeda com esse defeito pode valer até R$ 450.

Você pode verificar a autenticidade do erro do cunho trocado através deste link.

“Moedas valiosas do Real que agregam bons valores para colecionadores de moedas. Confira a moeda de 5 centavos 1994 mula que pode chegar no valor agregado de R$ 300,00. Moedas com erro de troca de cunho são conhecidas também como híbrida ou cabeçinha.” – Numismática Wellington Novos Colecionadores

Moedas valiosas de R$ 1,00

Imagine uma moeda que vale muito mais do que seu valor nominal. Parece incrível, certo? Bem, é exatamente isso que acontece com uma moeda de 1 real produzida em 2022. Devido a um erro de fabricação, esta moeda pode chegar a valer até R$ 200!



É possível que você tenha outro bem em sua posse e nem sabe. Trata-se da moeda de R$ 1 com a “Letra P”. O item viralizou nos últimos dias nas redes sociais e já está sendo procurado por vários interessados.

A moeda em questão apresenta a letra P em sua frente (coroa), onde logo abaixo da palavra “real” tem uma inscrição pequena com a letra “P” (veja abaixo). Em suma, a sua função é servir como base para as demais.

Portanto, a letra “P” significa prova de cunhagem e se você a possuir, você tem em suas mãos mais de R$ 10 mil.

Por fim, outra moeda bastante específica tem sido procurada pelos colecionadores. Trata-se da moeda de R$ 1, conhecida como reverso invertido ou “bifacial”. A moeda em questão é conhecida dessa forma pois possui a mesma estampa dos dois lados, e pode ser vendida pelo valor de até R$ 8 mil.

Normalmente, as moedas são emitidas com detalhes diferentes nos dois lados. Na parte chamada “cara” fica localizada a efígie (representação de um rosto que representa a República) e, do outro lado, conhecido como “coroa”, fica localizado o valor.

Entretanto, no ano de 2017, uma remessa foi emitida com um erro, no qual os dois lados da moeda são coroa. Portanto, a moeda agora conhecida como “bifacial” possui um grande valor para os numismatas, por ser rara e reconhecida com esse detalhe único.

Notas raras mais procuradas

Nota de R$ 1 : O Governo Federal passou a recolher em 2006, as famosas cédulas de R$ 1, hoje consideradas raras devido à falta de circulação. A nota pode custar R$ 275;

: O Governo Federal passou a recolher em 2006, as famosas cédulas de R$ 1, hoje consideradas raras devido à falta de circulação. A nota pode custar R$ 275; Nota de R$ 5 : Um erro de impressão cometido há alguns anos tornou algumas notas da nossa moeda (real) raras. A princípio, entre elas está a cédula de R$ 5, que para os colecionadores, pode chegar até R$ 2 mil no mercado. Esse erro consiste em um sinal de asterisco em frente ao número de série.

: Um erro de impressão cometido há alguns anos tornou algumas notas da nossa moeda (real) raras. A princípio, entre elas está a cédula de R$ 5, que para os colecionadores, pode chegar até R$ 2 mil no mercado. Esse erro consiste em um sinal de asterisco em frente ao número de série. Nota de R$ 10 : As antigas notas de plásticos emitidas no ano 2000 em comemoração aos 500 anos de descobrimento do Brasil podem custar até R$ 150. O item é cheio de detalhes referentes ao descobrimento e ao contexto histórico.

: As antigas notas de plásticos emitidas no ano 2000 em comemoração aos 500 anos de descobrimento do Brasil podem custar até R$ 150. O item é cheio de detalhes referentes ao descobrimento e ao contexto histórico. Nota de R$ 50: Os colecionadores também estão à procura da cédula sem a frase: “Deus seja louvado”, perto na numeração. Além dela, outro item raro é a nota com a assinatura do ministro da fazenda Pérsio Arida, que ficou poucos meses no cargo. Ambas podem valer até R$ 4 mil.

Como vender moedas e notas raras?

Caso você tenha um exemplar dessas notas ou moedas, saiba que é possível vende-la por um bom valor mesmo não sendo um especialista. Uma das opções é por meio dos sites de e-commerce, como Mercado Livre, Shopee, Amazon, e outros.

Você também pode buscar compradores em site de cunho numismático, como o portal de leilão da Sociedade Numismática Brasileira. Contudo, há outras opções disponíveis na internet.