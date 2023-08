Produtores de Hollywood por trás da lista de ‘Star Wars’, ‘ET’ e ‘Jurassic Park’ Malibu Estate

Cineastas lendários de Hollywood Frank Marshall dar Kathleen Kennedy acabou de colocar seu apartamento de 4 quartos no mercado por US $ 18,5 milhões … e é a casa que ‘Star Wars’ e ‘Indiana Jones’ construíram.

A cozinha do chef tem ilha central, bar completo, frigobar e lareira… e há uma terceira lareira na sala de estar, que tem teto abobadado e paredes de vidro que se abrem para o Pacífico.

Quem comprar a casa também terá acesso ao superexclusivo La Costa Beach and Tennis Club, que fica na mesma quadra em Carbon Beach.

Kathleen, presidente da Lucasfilm, e Frank, que dirige a produtora do casal Kennedy/Marshall, compraram a propriedade de 2,2 acres em março de 2015 por US$ 9,75 milhões… e casas como essas não chegam ao mercado com frequência.