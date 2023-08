Programa Assistência Com Você sorteia prêmios e promove serviços para comunidades Penedo

A quarta edição do Programa Assistência Com Você levou na tarde desta quinta-feira, 24, muita alegria e serviços para famílias da comunidade Ponta Mofina, zona rural de Penedo.

A iniciativa da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SEMASDH) proporciona acesso da população de baixa renda ao Cadastro Único para regularização do Bolsa Família, inscrição para ID Jovem, atualização do Cartão CRIA e outros serviços.

Lançado no governo Ronaldo Lopes/João Lucas, o Assistência Com Você também coloca dentro das comunidades ações da Secretaria Municipal de Saúde (vacinas, exames rápidos, educação em saúde bucal e aferição de pressão arterial).

A Secretaria Municipal da mulher (SEMU) também participa com orientações sobre políticas públicas desenvolvidas pela pasta criada na gestão Crescendo Com Seu Povo e atividades lúdicas para crianças, enquanto que jovens e adultos conhecem a EJA da Secretaria Municipal de Educação (SEMED).

A modalidade de ensino com mais de dois mil estudantes matriculados em Penedo em 2023 inclui auxílio mensal do Mesa Cheia, benefício implantado por Ronaldo Lopes para reforçar a erradicação do analfabetismo entre maiores de 18 anos residentes no município.

Essa ação conjunta de cidadania tem ainda momentos de lazer, como a divertida aula de zumba e o sorteio de prêmios que finaliza a programação que volta a ser realizada no mês de setembro, no bairro Santa Cecília, popular Matadouro.

