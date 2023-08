Programa de Empregos anuncia quase 100 vagas para diferentes cargos

Mais um programa de empregos aberto. Dessa vez, são quase 100 vagas para diferentes cargos. As oportunidades são da Sedepp (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico).

Sobre a escolaridade, varia de acordo com o cargo escolhido pelo candidato. Confira lista

Vagas abertas

As vagas ofertadas são para os seguintes cargos:

Vendedor externo, Vendedor interno, Serviços gerais, Promotor de hortifruti, Projeto vanguarda Concilig, Auxiliar de marketing digital, Auxiliar de produção, Auxiliar de cozinha,

Encarregado de restaurante, Caseiro, Auxiliar de comércio, Serralheiro,

Ajudante geral, Serviços gerais lavanderia, Tratorista, Motorista, Auxiliar de almoxarifado, Trabalhador(a) agrícola polivalente, Líder de colheita, Caixa, Gestor de obras,

Assistente de atendimento digital, Diarista limpeza, Consultor de vendas, Jardineiro, Auxiliar de operações,

Nutricionista, Operador de caldeira, Soldador industrial, Açougueiro, Soldador, Supervisor de refrigeração volante, Auxiliar de cozinha c/ experiência, Aux. administrativo, Serralheiro montador de portão basculante, dentre outras profissões.

A quantidade de oportunidades varia a depender do cargo escolhido e das contratações. É bom pontuar também que há oportunidades para pessoas com deficiência, com ou sem experiência profissional e de praticamente todos os níveis de escolaridade.

Como se inscrever nas vagas?

Os interessados poderão se inscrever por meio do site do

As pessoas que tiverem interesse nas vagas e sem acesso à internet, a Sedepp disponibilizará acesso assim como na Câmara Municipal.



Dicas de entrevista

Se você quer se destacar na entrevista de emprego é preciso se atentar algumas dicas. Primeiramente seja verdadeiro em seu currículo.

Em seguida, busque se profissionalizar. Caso seja o primeiro emprego, faça cursos para agregar ao currículo. No momento da entrevista seja claro nas informações e sobretudo verdadeiro. Jamais minta ou omita dados importantes.

Especifique as suas principais características que tenham a ver com o cargo pretendido. Para se tornar mais confiante, busque entender a empresa, o que ela busca, assim como objetivos em questão.

Se você quer trabalhar na Globo, esta é a sua chance. As inscrições estão abertas com oportunidades para todo o país. As vagas são para os estados do Rio de Janeiro, Pernambuco, Minas Gerais, São Paulo e no Distrito Federal.

A contratação se dará por meio do Jovem Aprendiz 2023 que tem a principal intenção de contribuir para a aquisição de jovens ao mercado de trabalho.

No processo, os candidatos ao trabalho na Globo vão passar por um programa abrangente que combina aprendizado teórico e prático no mercado, adquirindo habilidades valiosas e tendo acesso a diversas oportunidades em funções administrativas dentro da emissora.

Os contratos poderão variar de 13 até 24 meses. Vale lembrar que a Globo tem parceria com o SENAC e o CIEE.

Quem pode se inscrever na Globo?

Para se inscrever é preciso seguir os requisitos do programa. Portanto, é necessário estar cursando o ensino médio ou já ter concluído, ter conhecimentos básicos em informática e ter até 24 anos completos até o final do contrato.

Candidatos com deficiência não passam por requisito de faixa etária. A possibilidade de trabalho é presencial ou híbrido e o trabalho varia de 04 até 06 horas semanais.

As oportunidades estão distribuídas nas cidades do Rio de Janeiro/RJ, São Paulo/SP, Recife/PE, Brasília/DF e Belo Horizonte/MG.

Como se inscrever na Globo?

Para se candidatar, basta acessar o site da Globo e realizar a inscrição até o próximo domingo, dia 20 de agosto. O processo de seleção compreende várias etapas, incluindo avaliação de compatibilidade cultural, atividades em grupo e entrevistas com os líderes, todas conduzidas online.

Vale lembrar que além dos requisitos, os candidatos precisam comprovar ter completado o esquema de vacinação contra o covid-19, independentemente da contratação presencial ou híbrida.

Processo seletivo AZUL

Confira as vagas de acordo com o municipio e o cargo:

Barueri/SP: As vagas englobam várias áreas, como Engenharia, Operações, Negócios, Finanças, Ciências Humanas e Tecnologia. Aqueles que desejam se inscrever devem estar matriculados em cursos relacionados a negócios, engenharia, finanças, ciências exatas, humanas ou tecnologia. O compromisso de estágio é de 6 horas diárias, com opções de turno matutino ou vespertino.

Campinas/SP: As vagas são destinadas às áreas de Engenharia, Operações e Negócios. Estudantes de cursos relacionados a negócios e engenharia são elegíveis para essas oportunidades. A carga horária de estágio é de 6 horas diárias, seja no período da manhã ou da tarde.

As vagas são destinadas às áreas de Engenharia, Operações e Negócios. Estudantes de cursos relacionados a negócios e engenharia são elegíveis para essas oportunidades. A carga horária de estágio é de 6 horas diárias, seja no período da manhã ou da tarde. Jundiaí/SP: Essa oportunidade está disponível para estudantes de Engenharia e áreas afins de Negócios. A carga horária de estágio é de 6 horas diárias, com a possibilidade de escolher entre o turno da manhã ou da tarde.

Como se inscrever nas vagas Azul?

Para participar, é preciso se candidatar ao processo seletivo devem acessar o site da empresa. O processo de seleção compreende várias etapas:

incluindo um teste online,

avaliação de adequação à cultura da Azul,

uma oficina de ideias presencial,

entrevista final também presencial,

por fim, a fase de contratação.