Programa de pré-visualização do UFC Cingapura: O Zumbi Coreano está sendo completamente esquecido contra Max Holloway?

Após um evento memorável do UFC 292, o UFC retorna a Cingapura para um card sorrateiro, com o ex-campeão dos penas Max Holloway enfrentando The Korean Zombie na luta principal do UFC Cingapura, que começa bem cedo na manhã de sábado.

Mike Heck e Jed Meshew, do MMA Fighting, antecipam o evento deste fim de semana, a atração principal entre Holloway e Korean Zombie, se será ou não a luta final deste último, e o que está em jogo para Holloway com uma vitória.

Além disso, eles discutirão a revanche do co-evento principal entre Anthony Smith e Ryan Spann, o retorno de Giga Chikadze para enfrentar Alex Caceres, a luta de alto risco no peso mosca entre Erin Blanchfield e Taila Santos, se o vencedor conseguir a chance pelo título. , e mais.

Assista ao show de pré-visualização do UFC Cingapura acima. Uma versão apenas de áudio do programa pode ser encontrada abaixo e em Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify e Stitcher.