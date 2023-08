Nos últimos tempos, o Brasil tem buscado reestruturar seu sistema financeiro visando maior equidade e proteção para os consumidores. O programa Desenrola Brasil, inspirado no modelo britânico, tornou-se uma peça fundamental nessa jornada.

Programa Desenrola limita taxa de juros em 100%

Recentemente, foi proposto um relatório pelo deputado Alencar Santana, relator da medida provisória do Desenrola, que introduz uma série de mudanças significativas, incluindo a limitação das taxas de juros em 100%. Entenda os detalhes dessas mudanças e suas implicações para o cenário financeiro brasileiro.

Limitação das taxas de juros: modelo britânico como inspiração

Uma das alterações mais proeminentes trazidas pelo programa Desenrola Brasil é a limitação das taxas de juros. De acordo com o relatório do deputado Alencar Santana, caso o setor financeiro não apresente uma proposta de autorregulação, os juros do rotativo do cartão de crédito serão limitados a 100% ao ano.

Em suma, inspirado pelo modelo britânico, essa medida visa proteger os consumidores de taxas abusivas que podem facilmente levar à armadilha da dívida. Além disso, o relatório propõe um conceito fundamental: a dívida total renegociada não pode ultrapassar o dobro do valor principal.

Isso se assemelha à abordagem adotada no Reino Unido, onde a dívida total não pode crescer descontroladamente, garantindo que os consumidores possam sair da dívida de maneira realista e viável.

Promovendo a concorrência e a portabilidade

O programa Desenrola Brasil não se limita a limitar as taxas de juros. O relatório do deputado Alencar Santana também incluiu um dispositivo para incentivar a portabilidade das dívidas do crédito rotativo. Dessa forma, essa medida visa fomentar a competição entre as instituições financeiras, pressionando os juros a diminuírem, beneficiando diretamente os consumidores.



No entanto, surge a preocupação com a falta de garantias para essas dívidas. Diferentemente das dívidas imobiliárias que são garantidas pelos próprios imóveis, as dívidas de crédito rotativo podem não ter garantias tangíveis. Isso destaca um desafio importante a ser enfrentado na implementação efetiva dessas mudanças.

Parcelamento e juros: uma conquista social

Uma das discussões mais acaloradas ao redor do programa Desenrola Brasil é sobre o parcelamento de compras sem juros. O deputado Alencar Santana afirma que não há sentido em limitar o parcelado sem os juros e que essa conquista é importante para a sociedade brasileira. Ele enfatiza que o relatório não trata do fim desse modelo.

Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, também compartilhou sua perspectiva. Ele mencionou a possibilidade de um dispositivo para desencorajar o parcelamento sem juros a longo prazo.

Desse modo, essa discussão revela a complexidade das mudanças propostas e a necessidade de encontrar um equilíbrio entre os interesses dos consumidores e das instituições financeiras.

Desafios e perspectivas futuras

Enquanto o programa Desenrola Brasil traz mudanças promissoras para o cenário financeiro brasileiro, não está isento de desafios. A pressão das instituições bancárias para a tomada de decisões pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) e a possibilidade de aumento das tarifas máximas após um ano destacam a complexidade das negociações.

A implementação efetiva das mudanças também enfrenta obstáculos, especialmente em relação à falta de garantias para as dívidas de crédito rotativo. Encontrar soluções para essa questão será crucial para garantir que as mudanças beneficiem todos os envolvidos.

Portabilidade de dívidas e limitação dos juros

De modo geral, o programa Desenrola Brasil emerge como um divisor de águas no sistema financeiro do país. A limitação das taxas de juros, inspirada no modelo britânico, e a promoção da portabilidade das dívidas são passos significativos em direção a um sistema mais justo e equitativo para os consumidores. Enquanto desafios persistem, o programa oferece a esperança de um futuro onde as altas taxas de juros do rotativo do cartão de crédito não serão uma ameaça constante para os brasileiros.