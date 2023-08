Programa do Ministério do Trabalho tem mais de um milhão de inscritos

O Programa de capacitação profissional do Ministério do Trabalho e Emprego, Escola do Trabalhador 4.0, chegou a um milhão de inscrições na quarta-feira (23/08). Os dados foram apresentados durante uma reunião do ministro da pasta, Luiz Marinho, das Comunicações, Juscelino Filho e da líder global da Microsoft Philanthropies, Kate Behncken.

A princípio, o programa Escola do Trabalhador 4.0, é uma iniciativa que tem como objetivo principal, oferecer uma formação profissional, através do acesso à tecnologia, e bateu um recorde no número de cadastros em pouco tempo. Os ministros e a vice-presidente da Microsoft Philanthropies, comemoraram o feito.

Desse modo, a reunião entre eles buscou estreitar uma parceria com a empresa multinacional e realizar uma análise minuciosa, sobre a possibilidade de investir na qualificação profissional dos trabalhadores brasileiros. A plataforma de ensino à distância oferece inúmeros cursos, todos gratuitos e disponíveis ao cidadão.

O programa Escola do Trabalhador 4.0, atualmente oferece cerca de 25 trilhas de conhecimento, em áreas diversificadas. Podemos destacar, letramento digital, produtividade, análise de dados e inteligência artificial, entre outros. É possível acessar a lista completa dos cursos disponibilizados para o programa, neste link.

Programa Escola do Trabalhador 4.0

Quem desejar fazer os cursos de tecnologia oferecidos pelo Ministério do Trabalho e Emprego junto a Microsoft Philanthropies, deve se cadastrar. Depois de obter a formação profissional, o cidadão deverá fazer um teste. Quem for aprovado irá receber uma certificação, comprovando ter feito a capacitação na área escolhida.

Analogamente, é preciso dizer que a Escola do Trabalhador é uma iniciativa em conjunto do Ministério do Trabalho e Emprego, junto à iniciativa privada. Através dele, o estudante obtém um treinamento específico, ganhando habilidades digitais. Vale ressaltar que a meta dessa formação é aumentar a empregabilidade dos cidadãos.

De acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego, o setor público observa essa parceria, como “uma maneira de unir esforços e recursos para que a população esteja preparada para as novas oportunidades de empregabilidade”. Durante a reunião, os presentes falaram sobre a possibilidade de ampliar as parcerias.

Em síntese, há um desejo de desenvolver as parcerias entre os ministérios e a Microsoft. Eles também conversaram sobre o potencial que a tecnologia tem de capacitar os cidadãos, inserindo-os no mercado de trabalho atual. Há neste momento, um aumento na digitalização de processos de organizações empresariais.



Você também pode gostar:

Capacitação profissional

De acordo com Luiz Marinho, para que haja uma redução no índice de desemprego no país, é necessário “abrir o leque”. Isso quer dizer que é preciso oferecer à população, oportunidades para a qualificação pessoal e profissional. Aliás, para tal, é imprescindível haver programas e investimentos relacionados à tecnologia digital, como a Escola do Trabalhador 4.0.

Desse modo, em relação aos investimentos, eles devem estar pautados no letramento digital e no domínio de ferramentas e soluções tecnológicas. Neste caso, o Governo Federal deve apresentar projetos direcionados à população brasileira acessíveis. É necessário então, oferecer ambientes digitais próprios e remotos.

Ademais, esses ambientes digitais devem ser acessíveis para a população que não possui uma conexão ou que possui dificuldade em se conectar com a tecnologia. Portanto, para o Governo Federal, é importante que se ofereça uma ampliação do acesso à internet aos cidadãos brasileiros vulneráveis economicamente.

Acesso à internet

Juscelino Filho citou como exemplo, os programas Internet Brasil, que possui como meta, levar o acesso à internet para até 700 mil jovens do país. Em suma, ele também falou sobre as Iniciativas de Conectividade de Escolas Públicas. A Microsoft também apresentou um comprometimento com o desenvolvimento social.

Segundo Kate Behncken, “Fornecer acesso às tecnologias e a oportunidades de capacitação é um debate crucial entre os setores público e privado, especialmente em um cenário de desigualdade social, como o do Brasil. Nosso papel é trabalharmos juntos para construir uma realidade igualitária e com oportunidades”.

O programa Escola do Trabalhador 4.0 tem como objetivo oferecer uma capacitação ao profissional, fomentando a qualificação de jovens e adultos. Dessa forma, é um investimento entre o Governo Federal e a iniciativa privada, no aumento da empregabilidade. As ações neste sentido, irão beneficiar os cidadãos do país.

Em conclusão o público alvo da iniciativa é formado por trabalhadores maiores de 18 anos, que estão atualmente à procura de uma vaga no mercado de trabalho. Espera-se que estas pessoas busquem se desenvolver profissionalmente e se preparar para novas demandas, relacionadas a um ambiente digital inovador.