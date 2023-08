Programa Futuras Cientistas oferece vagas para Professoras e Alunas de todo país

O Programa Futura Cientistas, que estimula o contato de alunas e professoras da rede pública de ensino com as áreas de Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática, está com inscrições abertas para o preenchimento de 470 (quatrocentas e setenta) vagas em todo o país.

De acordo com o edital, as oportunidades são para alunas do 2º ano do ensino médio da rede pública de ensino e professoras do ensino médio da rede pública estadual.

Inscrições seguem abertas até setembro

O período de inscrição para essa edição do Programa Futuras Cientistas segue aberto até as 16h do dia 4 de setembro (horário oficial de Brasília). Conforme as orientações do edital, as inscrições estão sendo recebidas de forma virtual, exclusivamente por meio do preenchimento deste formulário eletrônico.

Após as 16h do dia 4 de setembro esse horário o formulário será fechado. Após iniciar o preenchimento do formulário, as interessadas terão 10 minutos para concluir a inscrição, mas não é obrigatório realizar o preenchimento de uma só vez. É possível salvar as informações já preenchidas e continuar a inscrição de onde parou.

Além das informações pessoais, no momento da inscrição, as professoras e alunas devem dar informações sobre escolaridade e indicar se possuem ou não conta no Banco do Brasil. Para a inscrição, não é obrigatório ter conta no Banco do Brasil. Assim, se for esse o caso, basta marcar a opção “Não tenho”.

Ainda conforme o edital, o programa conta com diferentes projetos para cada região. Nesse sentido, antes de realizar a inscrição, professoras e alunas devem acessar os Projetos de Trabalho:



Acesse aqui o edital para consultar todas as regras e procedimentos para a participação de professoras e alunas.

Sobre o programa

Promovido pelo Centro de Tecnologias Estratégicas do Nordeste (Cetene), o Programa Futuras Cientistas tem como objetivo contribuir com a equidade de gênero no mercado profissional.

O projeto, que conta também com o apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), é desenvolvido em quatro módulos. Segundo o regulamento, o primeiro módulo acontece sempre no período de férias escolares.

Ainda de acordo com as diretrizes, o programa conta com as seguintes frentes de ação: Imersão Científica, Banca de Estudos, Mentoria e Estágios. As frentes de atuação têm início no ensino médio, entretanto seguem até o ensino superior. De acordo com o CENTENE, em 10 anos, 70% das participantes do programa foram aprovadas no vestibular. Destas, 80% escolheram cursos nas áreas de Ciência e Tecnologia.

Auxílio e carga horária

O edital estabelece ainda que o Módulo Imersão Científica 2024 do Programa Futuras Cientistas terá duração de 20 dias úteis no mês de janeiro com carga horária total de 80 horas destinadas ao processo de familiarização da estudante e professora com a dinâmica da pesquisa científica.

As atividades do programa (projetos de trabalhos) ocorrerão de maneira semi-

presencial (parcialmente remota) ou totalmente remota. Portanto, as participantes devem se atentar à modalidade do projeto no momento da inscrição.

O CENTENE ofertará um kit de participação e bolsa-auxílio de R$ 483 para as participantes selecionadas. Entre as experiências proporcionadas pelo projeto estão atividades em laboratórios de pesquisa, desenvolvimento de projetos científicos e workshops interativos.

Reserva de vagas

Conforme estabelecido no edital, do total das vagas ofertadas para as estudantes do ensino médio, 50% serão para as estudantes oriundas de escolas regulares e 50% para as estudantes oriundas de escolas de tempo integral, reservadas as proporções nos estados participantes.

Também haverá reserva de vagas para pessoas com deficiência e para mulheres pretas, pardas, indígenas, quilombolas e também para mulheres trans ou travestis.

Acesse o Instagram do Futuras Cientistas para mais informações.

