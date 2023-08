Programa Futuro Brasil: Penedo inicia plano estratégico para Destino Turístico Inteligente

A última atividade do ciclo de oficinas do Programa Futuro Turismo Brasil em Penedo foi realizada nesta sexta-feira (18) no auditório da Casa de Aposentadoria, com a elaboração do plano estratégico para município tornar-se um Destino Turístico Inteligente (DTI).

Secretários municipais, representantes da iniciativa privada e profissionais liberais ligados direta e indiretamente ao setor turístico em Penedo participaram do treinamento conduzido pela turismóloga Ladjane Rameh.

Foram apontadas as ações referentes aos eixos estratégicos que Penedo precisa avançar e as propostas dos participantes apresentadas ao longo das oficinas foram refinadas para elaborar o plano de ação que irá consolidar o DTI.

“Hoje, encerramos as nossas oficinas do Programa Futuro Turismo Brasil. Conseguimos ter a conclusão das nossas metas, das nossas estratégias, das principais ações que vão nortear esse plano municipal de Penedo como Destino Turístico Inteligente”, disse Jair Galvão, secretário de Turismo e Economia Criativa.

O ciclo de oficinas presenciais foi concluído, mas o acompanhamento continuará de forma remota ao longo do ano.

Por Thaciana Lima – jornalista e social media da SETUREC