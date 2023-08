Programa Futuro Turismo Brasil: Penedo estabelece metas e regulamenta FUMTUR

A Oficina de Análise Integrada, do Programa Turismo Futuro Brasil, foi realizada em Penedo nesta qurta-feira, 16, no auditório da Casa de Aposentadoria. Participaram da etapa 3 do processo, secretários municipais, representantes da iniciativa privada e profissionais liberais ligados direta e indiretamente ao setor turístico.

Durante a atividade conduzida por Ladjane Rameh, turismóloga e consultora GKS, houve avaliação do cenário atual da cidade de Penedo dentro dos nove eixos estratégicos do programa, ao mesmo tempo em que metas e objetivos foram estabelecidos para até o fim do próximo ano.

“Foi um momento importante, participativo e bastante produtivo. Penedo assumiu o compromisso e, com certeza, atingirá as primeiras metas para se tornar, então, um Destino Turístico Inteligente (DTI)”, disse o Prefeito Ronaldo Lopes.

Fundo Municipal de Turismo

Na oportunidade, foi assinado o termo de regulamentação do Fundo Municipal de Turismo, instrumento importante na governança dos Destins Turísticos Inteligentes (confira documento abaixo do texto).

“A partir dessa regulamentação, o Conselho Municipal de Turismo (COMTUR) poderá deliberar e movimentar o orçamento de execução de ações fundamentais para a consolidação de Penedo como um destino turístico de referência”, explica Jair Galvão, Secretário Municipal de Turismo e Economia Criativa.

Além do Prefeito Ronaldo Lopes e do gestor da SETUREC Jair Galvão, a vice-presidente do COMTUR e representante do setor meios e hospedagens, Antônia Melo, também atuou na agenda de trabalho que contou ainda com a participação do CEO da Trakto, Paulo Tenório, fundador da empresa realizadora do Trakto Show Penedo.

Na próxima sexta-feira (18), será realizada a Oficina de Plano Estratégico, encerrando o ciclo. O Programa Futuro Turismo Brasil é promovido pelo Sebrae Nacional e pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

Por Thaciana Lima – jornalista e social media da SETUREC

Decreto Municipal nº 864, de 02 agosto de 2023.