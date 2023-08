Programa Minha Chance oferta cursos profissionalizantes gratuitos do Senai em Penedo. Confira aqui as oportunidades

Matrícula disponível durante lançamento do programa na noite desta quinta-feira, 17 de setembro, a partir das 19 horas, no Largo São Gonçalo, Centro Histórico de Penedo

A Prefeitura de Penedo e o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) lançam o Programa Minha Chance para qualificar a população penedense de baixa renda por meio da oferta de cursos profissionalizantes, todos gratuitos.

As matrículas serão abertas durante o lançamento da maior iniciativa de formação de mão de obra especializada em Penedo, inscrição que acontece no Largo São Gonçalo, Centro Histórico, a partir das 19h30 de quinta-feira, 17 de setembro.

A articulação do governo Ronaldo Lopes/João Lucas disponibiliza, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SEMASDH), os seguintes cursos nesta primeira etapa do Programa Minha Chance:

Almoxarife

Assistente Administrativo

Confeiteiro

Costureiro

Instalador de Refrigeração e Climatização Doméstica

Mecânico de Carro

Mecânico de Motocicleta

Pedreiro

Soldador de Estruturas e Tubulações

Para se inscrever, os interessados precisam apresentar documento oficial com foto (RG, CNH ou carteira de trabalho), CPF, número do NIS, comprovante de residência atualizado, histórico escolar ou certificado de conclusão do Ensino Fundamental e título de eleitor, documento exigido pelo Senai devido à obrigatoriedade da instituição para emitir certificado para quem está em dia com a justiça eleitoral.

Estudantes matriculados em turmas da Educação para Jovens e Adultos (EJA) na rede pública municipal também serão beneficiados com outros cursos profissionalizantes do Senai, articulação direta da Secretaria Municipal de Educação (Semed) com alunos e alunas da modalidade que tem mais 2 mil penedenses de volta à sala de aula em 2023.