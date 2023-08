Programa RENEGOCIA termina esta semana; veja como participar

Renegociar dívidas pode ser uma ótima opção para quem está passando por dificuldades financeiras. O programa Renegocia! promovido pela Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) do Ministério da Justiça e Segurança Pública é uma oportunidade para prevenir o superendividamento e oferecer assistência aos consumidores durante o processo de acordos de dívidas, de maneira mais acessível.

Quem pode participar do Renegocia!?

O Renegocia! é voltado principalmente para pessoas com superendividamento, ou seja, aquelas cujo nível de dívida excede sua capacidade de pagamento. No entanto, qualquer consumidor com dívidas atrasadas pode aderir ao mutirão, sem limites de valores de dívidas ou de renda.

O programa abrange dívidas de diferentes setores, como instituições financeiras, empresas de telecomunicações, serviços de água, energia elétrica, entre outros. O objetivo é oferecer suporte aos consumidores em diversas áreas de endividamento. No entanto, dividas de pensão alimentícia, crédito rural e imobiliário não estão incluídas.

Como participar do Renegocia!?

O mutirão do Renegocia! acontece presencialmente nos órgãos de proteção ao consumidor em todo o país, como Procons, Ministério Público, Defensoria Pública e associações de defesa do consumidor, entre os dias 24 de julho e 11 de agosto. Além disso, é possível negociar as dívidas também através da plataforma consumidor.gov.br.

Para participar do mutirão, é essencial apresentar um documento de identificação pessoal e os contratos das dívidas. Caso não possua os contratos, é possível levar qualquer documento que comprove o débito, como faturas, comprovantes de pagamento, entre outros.

Renegocia! vs Programa Desenrola Brasil

O Renegocia! e o Programa Desenrola Brasil são duas iniciativas do Governo Federal voltadas para a negociação de dívidas. Enquanto o Renegocia! tem como foco principal prevenir o superendividamento, concentrando-se em consumidores em situações de endividamento excessivo, o Programa Desenrola Brasil oferece a oportunidade de limpar o nome de até 2 milhões de pessoas.

No Programa Desenrola Brasil, é possível realizar negociações de dívidas de até R$ 5 mil, com renda limitada a R$ 20 mil. Porém, as negociações estão restritas apenas a dívidas bancárias, e o contato é direto entre as instituições financeiras e o consumidor.



Já no mutirão Renegocia!, o devedor conta com o monitoramento dos órgãos de proteção ao consumidor, a possibilidade de incluir dívidas bancárias e não bancárias, além de não haver limitações de valores de dívida ou renda pessoal.

Como realizar a negociação pelo portal consumidor.gov.br?

O portal consumidor.gov.br é uma opção para realizar a negociação de dívidas de forma online e prática. Para utilizar a plataforma, é necessário possuir uma conta Gov.br nível prata ou ouro. Após acessar o portal, selecione o credor com o qual deseja realizar a renegociação. No campo “Problema”, escolha a opção “Renegociação/parcelamento de dívida”. Na descrição da reclamação, informe que deseja participar da ação de renegociação de débitos.

A partir desse momento, o credor irá responder e o consumidor poderá interagir, anexar documentos, tirar dúvidas e complementar a reclamação, se necessário, durante o período de negociação.

Ademais, participar do programa Renegocia! é uma oportunidade para recuperar sua vida financeira e se livrar do superendividamento. Com a possibilidade de negociar suas dívidas de forma mais acessível, seja presencialmente nos órgãos de proteção ao consumidor ou através do portal consumidor.gov.br, você pode obter condições de pagamento especiais, descontos e suporte adequado para resolver suas pendências financeiras.

Não espere mais, aproveite essa oportunidade e dê o primeiro passo para uma vida financeira mais saudável. Renegocie suas dívidas e recupere o controle sobre suas finanças.