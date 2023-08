Programa SAVE: Quais são os prós e os contras deste plano de reembolso do empréstimo estudantil?

Splanos de reembolso de empréstimos estudantis, como o SALVAR programa existem para ajudar os graduados a cobrir seus empréstimo estudantil dívida de uma forma financeiramente sólida. Esta é uma iniciativa da Secretaria de Educação, um programa denominado ‘Poupar numa Educação de Valor’ (SAVE). Um plano que possui fórmulas generosas de pagamento mensal que também ajudam o aluno a acumular juros por não cumprir seus prazos. No entanto, também há alguns problemas com este programa que precisamos discutir. Aqui estão os prós e os contras do Programa SAVE dedicado a todos os graduados com dívidas de empréstimos estudantis.

Quais são os contras do Plano SAVE?

Mesmo que você não acredite, isso pode parecer um bom plano, mas não é o perdão do empréstimo estudantil. Você ainda será obrigado a pagar seus empréstimos religiosamente. Esta opção de reembolso não perdoará seus empréstimos em um instante, pois do presidente Joe Biden plano provavelmente teria. Outra desvantagem é que esse plano entrará em vigor no ano que vem. Existem mutuários que serão inscritos imediatamente e automaticamente, mas existem alguns recursos que não serão uma opção até 2024. Infelizmente, isso inclui perdão para os mutuários.

Quais são as vantagens do Plano SAVE?

Você pode realmente ter ganhos melhores do que a média com o SALVAR plano, você pode ganhar até $ 32.800 (ou até $ 67.500 para uma família de quatro pessoas) sem a necessidade de pagar seus empréstimos no SALVAR plano. Você também pode dizer adeus aos juros capitalizados. Se você continuar fazendo o pagamento mensal obrigatório, seu saldo permanecerá o mesmo, pois você não receberá juros extras. As aplicações de IDR exigem que seu cônjuge assine junto, mas o Plano SAVE permite que você não assine essa assinatura.

Você deve fazer os empréstimos estudantis do plano SAVE?

Apesar da decisão da Suprema Corte de não permitir que o plano original de perdão de empréstimos estudantis do presidente Biden avançasse, esse novo Plano SAVE foi o backup. Você não precisa mais se preocupar em ter que ganhar um limite específico e cobrir os pagamentos do empréstimo estudantil em cheque ao mesmo tempo. O SAVE ajusta o que os mutuários terão de pagar, mas sempre com base em quanto eles ganham. Sabemos que não é um perdão completo, mas os mutuários deste plano podem esperar o perdão em menos de 10 anos. Se isso não for suficiente para você, você precisa considerar sua situação antes de tomar qualquer decisão importante.