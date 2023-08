Programa terá NOVAS REGRAS e mais pessoas INCLUÍDAS? Confira

O Programa Bolsa Família é um programa social do governo brasileiro que visa auxiliar famílias em situação de vulnerabilidade econômica. Ao longo dos anos, o programa tem passado por diversas mudanças, incluindo novas regras e a inclusão de um número maior de beneficiários.

Neste artigo, vamos explorar as últimas atualizações do programa, os benefícios oferecidos e as condições para recebê-los.

Novas Regras para o Bolsa Família

Ao longo do mês de agosto, estão agendados os pagamentos referentes ao programa Bolsa Família. No entanto, não há informações sobre novas regras para o benefício. Os pagamentos serão iniciados no dia 18 de agosto e serão finalizados até o dia 31 do mesmo mês.

Os montantes serão distribuídos com base no último dígito do Número de Identificação Social (NIS) de cada beneficiário. Confira o calendário de pagamentos do Bolsa Família em agosto:

NIS final Data de Pagamento 1 18 de agosto 2 21 de agosto 3 22 de agosto 4 23 de agosto 5 24 de agosto 6 25 de agosto 7 28 de agosto 8 29 de agosto 9 30 de agosto 0 31 de agosto

Benefícios do Programa Bolsa Família

O programa Bolsa Família oferece uma ampla gama de benefícios, os quais são ajustados de acordo com a situação específica de cada beneficiário. Conheça alguns dos principais benefícios:

Benefício de Renda de Cidadania (BRC): Este benefício oferece um valor de R$ 142 por pessoa na família. Benefício Complementar (BCO): Este benefício é um valor adicional destinado às famílias cuja soma dos benefícios não atinja R$ 600. Benefício Primeira Infância (BPI): Para as famílias com crianças de até sete anos incompletos, há um acréscimo de R$ 150 por criança. Benefício Variável Familiar (BVF): Este benefício é um adicional de R$ 50 destinado a gestantes e jovens entre 7 e 18 anos incompletos. Benefício Variável Familiar Nutriz (BVN): A partir de setembro, será disponibilizado um suplemento de R$ 50 por membro da família com até sete meses incompletos. Benefício Extraordinário de Transição (BET): Este benefício é aplicável em casos específicos, visando assegurar um valor equivalente ao programa anterior (Auxílio Brasil), com pagamentos até maio de 2025.

Dados de Julho e Alterações nos Critérios de Elegibilidade



Você também pode gostar:

No mês de julho, o benefício médio do Bolsa Família alcançou o valor de R$ 684,17. Esse valor beneficiou cerca de 20,9 milhões de famílias, totalizando aproximadamente R$ 14 bilhões em recursos.

A partir de março, houve uma ampliação no limite de renda para inclusão no Bolsa Família. Agora, famílias com renda individual de até R$ 218 por pessoa podem se beneficiar do programa. Anteriormente, o limite era de até R$ 210 por pessoa.

Condições para Recebimento do Benefício

Para que as famílias estejam aptas a receber os benefícios do Bolsa Família, é necessário que atendam a certas condições nas áreas de saúde e educação. Esses requisitos incluem:

Frequência escolar obrigatória para crianças e adolescentes entre quatro e 17 anos;

Acompanhamento pré-natal para gestantes;

Monitoramento nutricional (peso e altura) de crianças de até sete anos;

Aderência ao calendário nacional de vacinação.

É fundamental informar o status de beneficiário do Bolsa Família ao matricular crianças na escola e efetuar a vacinação em postos de saúde.

Ademais, o Programa Bolsa Família continua sendo uma importante ferramenta de apoio às famílias brasileiras em situação de vulnerabilidade econômica. Com os benefícios oferecidos e as condições para recebê-los, o programa busca garantir um auxílio financeiro e incentivar a saúde e educação das famílias beneficiadas.

É fundamental estar atento às novas regras e aos prazos de pagamento para aproveitar ao máximo os benefícios oferecidos pelo Bolsa Família.