Programação da pré-temporada da NFL: quem está jogando a segunda semana da pré-temporada?

TA NFL iniciou sua pré-temporada na semana passada, dando aos fãs um gostinho de todas as histórias que estarão em chamas quando a liga começar oficialmente em 07 de setembro.

Agora é hora de Semana 2 onde os jogadores terão outra chance de fazer uma declaração e garantir um cobiçado lugar na lista.

Destaques da semana 2 + programação completa

Para Semana 2a liga tem uma grade de jogos muito atraente que inclui o único futebol de segunda à noite jogo da pré-temporada.

o último jogo de Semana 2 contará com o Baltimore Ravens enfrentando o Washington Commanders na capital do país em 20:00 ET.

Semana 2:

Quinta-feira, 17 de agosto

Cleveland Browns @ Philadelphia Eagles 19:30 ET

Sexta-feira, 18 de agosto

Carolina Panthers @ New York Giants 16:00 ET

Cincinnati Bengals @ Atlanta Falcons 16:30 ET

sábado, 19 de agosto

Jacksonville Jaguars @ Detroit Lions 13:00 ET

Miami Dolphins @ Houston Texans 13:00 ET

Buffalo Blills @ Pittsburgh Steelers 18:30 ET

Chicago Bears @ Indianapolis Colts 19:00 ET

Tampa Bay Buccaneers @ New York Jets 19:30 ET

New England Patriots @ Green Bay Packers 20:00 ET

Tennessee Titans @ Minnesota Vikings 20:00 ET

Kansas City Chiefs @ Arizona Cardinals 20:00 ET

Denver Broncos @ San Francisco 49ers 20:30 ET

Las Vegas Raiders @ Los Angeles Rams 21:00 ET

Dallas Cowboys @ Seattle Seahawks 22:00 ET

domingo, 20 de agosto

New Orleans Saints @ Los Angeles Chargers 19:05 ET

Segunda-feira, 21 de agosto

Baltimore Ravens @ Washington Commanders 20:00 ET

Onde assistir a segunda semana da pré-temporada?

A maioria dos jogos será transmitida através canais de rede no mercado local de cada equipe.

Rede NFL também transmitirá estes 7 jogos ao longo do fim de semana:

Futebol de segunda à noite confronto em Washington DC estará disponível em ESPN.

Você também pode acompanhar toda a ação da pré-temporada no da NFL plataforma de streaming baseada em assinatura NFL+.