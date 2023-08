Projeto que DISPENSA de beneficiários do BPC e aposentados por invalidez de revisão médica recebe APROVAÇÃO; confira!

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que pode trazer mudanças significativas para os beneficiários do Benefício de Prestação Continuada (BPC) e aposentados por invalidez do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). O projeto tem como objetivo dispensar esses beneficiários de passarem por revisões médicas periódicas, desde que a sua condição seja considerada permanente, irreversível ou irrecuperável.

O Projeto de Lei 8949/2017 propõe alterações nas regras do INSS em relação às perícias médicas. Atualmente, os beneficiários do BPC, auxílio-doença e aposentadoria por invalidez precisam passar por perícias regulares para comprovar a sua situação. Com o projeto em questão, a ideia é que esses beneficiários não precisem mais passar por essas avaliações, desde que tenham uma condição de caráter permanente.

Beneficiários do BPC e Aposentados por Invalidez Estarão Livres da Revisão Médica?

De acordo com o texto do projeto de lei, os beneficiários do BPC e aposentados por invalidez não precisarão mais comparecer às perícias médicas quando a sua condição for considerada permanente, irreversível ou irrecuperável. Isso significa que, nessas situações, a condição do segurado não sofreria mudanças ao longo do tempo. Além disso, o projeto também prevê mudanças para quem recebe o auxílio-doença. Portanto, pessoas com doenças como Alzheimer, Parkinson e Esclerose Lateral Amiotrófica também estariam livres das revisões médicas regulares.

É importante ressaltar que a dispensa da revisão médica será suspensa caso haja indícios de fraude ou irregularidades. Nesses casos, o INSS poderá solicitar que o beneficiário passe por uma perícia com um médico do próprio órgão para confirmar a sua condição.

Portadores de HIV

O relator do projeto de lei, deputado Guilherme Boulos (Psol-SP), incluiu uma mudança adicional no texto. Segundo o relator, os beneficiários do BPC e aposentados por invalidez, assim como outros segurados, que sejam portadores do vírus HIV devem contar com um médico especialista em infectologia durante a perícia médica.

Com a aprovação na CCJ da Câmara, o projeto de lei seguirá para análise no Senado Federal.

Perícias Injustificáveis

Boulos ressaltou a importância desse projeto para resolver casos de perícias injustificáveis. Muitas vezes, aposentados e beneficiários do BPC com deficiências irreversíveis e definitivas são submetidos a perícias periódicas sem necessidade. Afinal, qual o sentido de uma pessoa com uma deficiência irreversível ter que comprovar anualmente que ainda possui essa deficiência?



A legislação atual já dispensa a realização de avaliações periódicas para aposentados por invalidez com HIV/AIDS. Além disso, aposentados e pensionistas por invalidez são dispensados de passar por exames médicos após completarem 60 anos de idade ou 55 anos com pelo menos 15 anos recebendo o benefício.

A Lei 8.742/93, que trata do BPC, estabelece a revisão do benefício a cada dois anos.

Benefícios sem burocracia

O projeto de lei que propõe dispensar beneficiários do BPC e aposentados por invalidez de passarem por revisões médicas periódicas é um avanço importante para garantir maior agilidade e comodidade para esses segurados. Afinal, se a condição é permanente, irreversível ou irrecuperável, não há necessidade de submetê-los a avaliações constantes.

No entanto, é fundamental que haja mecanismos de controle para evitar fraudes e irregularidades. Caso haja indícios de fraude, o INSS poderá solicitar uma perícia adicional para confirmar a condição do beneficiário.

A aprovação desse projeto na CCJ da Câmara é um passo importante, mas ainda é necessário aguardar a análise no Senado Federal para que as mudanças propostas possam entrar em vigor e beneficiar os segurados do BPC e aposentados por invalidez.

Espera-se que, com essa dispensa de revisões médicas, os beneficiários do BPC e aposentados por invalidez tenham mais tranquilidade e segurança em relação à manutenção de seus benefícios. O projeto visa simplificar o processo e garantir que essas pessoas tenham acesso aos benefícios de forma mais eficiente e menos burocrática.