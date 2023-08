Projeto que exige obrigação de acessibilidade no Disque 180 é aprovado por comissão

Nos últimos anos, a busca por uma sociedade mais inclusiva tem se tornado uma pauta essencial em diversos âmbitos. Nesse contexto, a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara dos Deputados deu um passo significativo ao aprovar um projeto de lei que visa garantir a acessibilidade no Disque 180, a Central de Atendimento à Mulher.

Projeto é aprovado para incluir obrigação de acessibilidade no Disque 180

Essa medida tem como objetivo eliminar barreiras que possam dificultar o atendimento de denúncias de violência contra a mulher, especialmente aquelas que possuem deficiências.

Uma mudança necessária na legislação

O projeto de lei, intitulado Projeto de Lei 82/22, foi proposto pelo ex-deputado Felipe Rigoni (ES).

Em resumo, o projeto tem como objetivo modificar a Lei 10.714/03, que inicialmente concedeu autorização ao Poder Executivo para fornecer um número telefônico de abrangência nacional, destinado a receber denúncias de violência contra a mulher.

A proposta visa incluir um dispositivo que estabelece a obrigatoriedade de que a Central de Atendimento à Mulher siga os critérios de acessibilidade definidos na Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência.

A importância da acessibilidade

A acessibilidade é um direito fundamental que visa garantir que todas as pessoas, independentemente de suas capacidades físicas ou cognitivas, possam participar plenamente da sociedade. No contexto do atendimento à violência contra a mulher, essa acessibilidade torna-se ainda mais crucial. Muitas mulheres que sofrem violência também possuem deficiências. Desse modo, é fundamental que elas tenham a possibilidade de denunciar esses casos de forma eficaz e sem barreiras.

Dados oficiais e necessidade de ação

A deputada Tabata Amaral (PSB-SP), relatora do projeto, destacou a importância dessa medida ao citar dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). De acordo com esses dados, 58,5% dos casos de violência contra pessoas com deficiência estão relacionados à violência doméstica.



Além disso, as estatísticas revelam que as mulheres são a maioria das vítimas em notificações de violência, independentemente do tipo de deficiência, com um número de denúncias 76% superior ao dos homens.

Urgência na eliminação de barreiras

A relatora também enfatizou que, considerando o alto número de mulheres com deficiência que sofrem violência diariamente, a eliminação de obstáculos e barreiras que impeçam o pleno exercício de seus direitos por meio do Disque 180 é uma questão extremamente urgente.

Uma vez que garantir que essas mulheres tenham acesso a uma linha de denúncia acessível e eficaz é um passo fundamental para combater a violência e promover a igualdade de gênero.

Próximos passos na tramitação

Conforme informações oficiais, o Projeto de Lei 82/22 seguirá agora para análise em duas comissões: a Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência e a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania.

A análise em caráter conclusivo indica que, caso aprovado nessas comissões, o projeto estará pronto para ser promulgado como lei, sem a necessidade de passar pelo plenário da Câmara.

Rumo a um atendimento mais inclusivo

Em suma, a aprovação desse projeto de lei é um passo significativo em direção a um atendimento mais inclusivo. Sendo uma medida eficaz para mulheres que enfrentam situações de violência. De forma geral, a garantia de acessibilidade no Disque 180 demonstra o compromisso em eliminar obstáculos.

De modo a tornar os serviços de denúncia mais acessíveis a todas as mulheres, independentemente de suas condições físicas ou cognitivas. Certamente, essa medida não apenas reflete os avanços na legislação, mas também representa um passo fundamental para uma sociedade mais justa e igualitária.

Sobre o 180

Além de suas funções primárias, o Disque 180 também tem a responsabilidade de prover informações abrangentes sobre os direitos das mulheres. Isso inclui direcionar as vítimas para os locais de atendimento mais adequados de acordo com cada situação.

Dentre esses espaços estão inclusos a Casa da Mulher Brasileira, os Centros de Referências, as Delegacias de Atendimento à Mulher (Deam). Bem como, as Defensorias Públicas e os Núcleos Integrados de Atendimento às Mulheres, entre diversas outras opções.