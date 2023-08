Projeto quer proibir banheiros unissex

O Projeto de Lei 1601/23 busca proibir a implantação, adaptação e uso de banheiros destinados ao uso comum por pessoas de sexos diferentes em ambientes escolares. De acordo com a proposta em análise na Câmara dos Deputados, essa medida será aplicada a banheiros e vestiários que possuam mais de uma cabine com vaso sanitário em escolas da educação básica, tanto das redes públicas quanto privadas.

O projeto determina que, nos casos em que houver apenas um banheiro para uso pelos professores e servidores da escola, ou quando não for viável instalar duas cabines, deverá ser indicado um “banheiro único” com garantia de privacidade ao usuário.

Não cumprimento das regras do projeto resultará em multa

A proposta estipula que o não cumprimento desta medida resultará em uma multa. O valor será definido pelos órgãos de fiscalização de estados, municípios e Distrito Federal.

O autor do projeto, deputado Delegado Paulo Bilynskyj (PL-SP), justifica que a “flexibilização” dos banheiros poderia facilitar a ocorrência de atos criminosos perpetrados por indivíduos mal-intencionados, como pedófilos, aliciadores e estupradores. Ele acredita que o projeto pode garantir a segurança e a integridade de alunos, professores e servidores das escolas.

A proposta em questão passará por análise das comissões de Educação e de Constituição e Justiça e de Cidadania em caráter conclusivo.

Projeto parecido é determinado como inconstitucional

Recentemente, foi declarada inconstitucional uma lei em Piquete que impedia a transformação de banheiros masculinos e femininos em banheiros de gênero (unissex). Isso seja em instituições de ensino, incluindo creches, escolas e universidades, tanto públicas como privadas.

Essa norma, originada de uma iniciativa parlamentar, obrigava a separação dos banheiros de acordo com o gênero. No entanto, a Procuradoria-Geral de Justiça alegou que essa lei violava os princípios da dignidade humana e da liberdade de orientação sexual. Como resultado, a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) foi julgada procedente por unanimidade pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo. Isso confirma que a lei que cria impedimentos à expressão plena da personalidade e do gênero, perpetuando a discriminação e preconceito, é inconstitucional.



Você também pode gostar:

Semelhança entre as leis

Em maio, o Órgão Especial do TJ-SP também invalidou, por unanimidade, uma lei semelhante de São Bernardo do Campo. Esta proibia a instalação de banheiros compartilhados ou unissex em estabelecimentos, ou espaços públicos e privados no município.

O relator, desembargador Vianna Cotrim, explicou que a lei contestada restringe a liberdade de escolha de uma parte da população. Esses cidadãos não se identificam exclusivamente como feminina ou masculina, caracterizando um comportamento discriminatório proibido pela Constituição Federal.

Ele esclareceu que essa proibição de estabelecimentos públicos e privados criarem banheiros compartilhados obriga pessoas transgêneros, queers, intersexuais, entre outros, a se encaixarem em conceitos de gênero. Conquanto, o grupo não se identifica com isso, causando constrangimento evidente e violando o princípio da dignidade humana.

Na visão de Cotrim, é inaceitável impor a qualquer indivíduo que se reconheça de forma diferente daquela como ele próprio se identifica. Isso viola as garantias e liberdades constitucionais do Estado Democrático de Direito Brasileiro, incluindo a liberdade, o bem-estar, a igualdade e a dignidade.

Competência de legislar é dos Estados e da União, não dos municípios

Segundo o relator, desembargador Vico Mañas, a lei violou o princípio do pacto federativo, já que, conforme o artigo 22, XXIV, da Constituição, a União tem competência exclusiva para legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional. Ele explicou que a competência do município para legislar sobre educação é apenas complementar à da União e dos Estados, que estabelecem as diretrizes a serem seguidas nesse tema.

Para o magistrado, a norma desrespeita as regras constitucionais, limitando a liberdade, ignorando a solidariedade humana, disseminando tratamento discriminatório com base no sexo e obstaculizando o pleno desenvolvimento pessoal, o acesso à educação e a cidadania.

Ele enfatizou que a lei, ao abraçar uma ideologia ultrapassada sobre o conceito de “gênero”, vinculada apenas ao sexo biológico/anatômico, dissemina preconceitos e promove tratamento discriminatório como um todo, ferindo, em qualquer situação, a própria dignidade humana.